Fast wie Photoshop, aber kostenlos: Das browserbasierte Bildprogramm macht eine gute Figur, wenn die Internetverbindung flott genug ist. Die Kaufkonkurrenz von Serif gibt es gerade mit hohem Rabatt.

Der Maßstab für Bildbearbeitungsprogramme ist trotz aller Konkurrenz immer noch Adobe Photoshop, das es aber nur per teurem Abo gibt. Photopea sieht auf den ersten Blick fast aus wie das Vorbild, braucht aber keine Installation, sondern läuft in jedem modernen Browser. Es startet nach Eingabe der URL photopea.com. Man sieht ein vertrautes Werkzeugmenü und am oberen Rand sogar eine üppig ausgestattete Filter-Bibliothek. Wer für soziale Medien oder seinen Webauftritt etwas gestalten will, bekommt eine Reihe von Format- und Bildvorlagen geliefert. Ein Foto vom eigenen Rechner muss nur auf die Arbeitsfläche gezogen werden.

Ist das eigene Bild nur wenige Megabyte groß, erscheint es sehr schnell im Browser. Entscheidend aber ist eine leistungsfähige Internetverbindung. Denn das Bild wird zunächst auf die Server von Photopea hochgeladen und dort von einer auf einem Rechner installierten Instanz der Software übernommen. Jeder Schritt der Bildbearbeitung wird also über das Internet abgewickelt. Bei einfachen Bearbeitungen ist das unproblematisch, aufwendige Filterfunktionen können aber schon einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Am Funktionsumfang gibt es nichts zu kritisieren. Es gibt Ebenen, Masken, den Einbau von Schrift und komplexe Farbbearbeitung. Es gibt sogar ein Vektorisierungswerkzeug, mit dem ein Pixelbild in Vektoren, also Linien umgewandelt werden kann. Praktisch: Photopea beherrscht auch die proprietären Bildformate vieler anderer Programme, so PSD von Photoshop, aber auch die Formate von Adobe Illustrator, Corel Draw, Sketch oder Affinity Photo. Die Bedienung ist einfach, da die Menüführung ordentlich eingedeutscht ist.

Die erste Version des Programms gibt es bereits seit 2013. Das Team um den Entwickler Ivan Kuckir liefert aber permanent Updates. Das letzte ist gerade zwei Monate alt. Das Projekt finanziert sich hauptsächlich über Werbung, die im Browser am rechten Rand neben dem Programmfenster auftaucht, bei der Bedienung des Programms aber nicht weiter stört. Es gibt Abo-Modelle für größere Teams mit etwas komfortableren Funktionen, die für private Nutzer aber keinen Mehrwert bieten.

Für wen ist Photopea geeignet? Das Programm erlaubt professionelle Bearbeitung, Profis gönnen sich aber das „echte“ Photoshop. Wer aber häufiger mit eher kleineren Bilddateien umgeht und kein Geld ausgeben will, sollte Photopea ausprobieren. Es ist intuitiv leichter zu bedienen als das weit verbreitete Gimp. Das seit 1995 existierende und permanent erweiterte Open-Source-Programm kann zwar kostenlos installiert werden, ist aber gewöhnungsbedürftig.

Als weitere ernstzunehmende Photoshop-Konkurrenz hat sich seit einigen Jahren Affinity Photo des englischen Unternehmens Serif entwickelt. Die Funktionen sind reichhaltig, die Bedienung unproblematisch. Mit dem Erwerb einer Kaufversion bekommen Nutzer Updates kostenlos. Ganz aktuell bietet Serif sehr attraktive Rabatte von fast 50 Prozent. Affinity Photo ist auf affinity.serif.com zu erwerben.

Dieser Rabatt gilt auch für die beiden anderen Serif-Programme: Affinity Designer ist ein Vektorprogramm, das sich bei den Funktionen an Adobe Illustrator orientiert. Affinity Publisher ist die Konkurrenz zu Adobe InDesign. Für knapp 85 Euro bekommt man mit diesem aufeinander abgestimmten Trio ein Software-Paket, das professionelles Arbeiten mit Bildern, Grafiken und gestalteten Dokumenten aller Art erlaubt.