Einen Videoanruf mitschneiden? Ein Erklärvideo selbst erstellen? Es gibt einige kleine Helfer, mit denen das und noch viel mehr sehr leicht zu bewerkstelligen ist.

Schnappschüsse vom Bildschirm sind bei den meisten Computernutzern Routine. Anders sieht es mit der Aufzeichnung bewegter Bilder aus. Das kann sehr praktisch sein, beispielsweise wenn ein Video nicht heruntergeladen werden kann oder nur eine kurze Sequenz mitgeschnitten werden soll. Praktisch ist das Screenrecording auch, wenn einem Kollegen oder Bekannten ein Programm oder ein Bedientrick erklärt werden soll. Dann lassen sich alle Bewegungen von Fenstern und Maus aufzeichnen. Anschaulicher ist eine Erklärung kaum zu machen.

Eine sehr einfache, aber kaum genutzte Methode liefert Windows 10 selbst. Zum System gehört die sogenannte Xbox Game Bar, mit der ein ausgewähltes Fenster des Bildschirms aufgezeichnet werden kann. Entwickelt wurde das Feature eigentlich für leidenschaftliche Gamer, die gerne anderen Gamern zeigen, wie virtuos sie eine Aufgabe in einem Spiel gelöst haben. Zur Aufnahme wird das Programmfenster aktiviert, dessen Inhalte mitgeschnitten werden sollen. Dazu öffnet man mit der Tastenkombination [Windows] + [G] die Xbox Game Bar. Es öffnen sich zwei schwarze Bedienfelder, die über dem aktiven Fenster schweben. Dort gibt es Schaltflächen für Standbilder und Videoaufzeichnung. Wahlweise kann Ton mitgeschnitten oder ausgeblendet werden. Es lassen sich also auch eigene Kommentare einsprechen. Zum Beenden gibt es einen Stop-Button oder das Kürzel [Windows] + [Alt] + [R]. Mit der Game Bar lässt sich nicht der gesamte Bildschirm aufnehmen. Videosequenzen werden automatisch in einem Ordner als MP4-Videos gespeichert. Klickt man während der Aufnahme an einen Platz außerhalb des Fensters, verschwindet die Game Bar bis auf ein kleines Kontrollfeld, die Aufnahme läuft aber weiter.

Für Mitschnitte ist auch der weit verbreitete und kostenlose VLC Player eine gute Wahl, den viele auch zur Musikwiedergabe nutzen. Mit der kleinen Software lässt sich nur die Aufnahme des Desktops bewerkstelligen. Der Ton wird nicht aufgezeichnet. Zum Start einer Aufnahme wird im Hauptmenü „Medien“ angeklickt, danach der Unterpunkt „Aufnahmegerät öffnen“ Bei „Aufnahmemodus“ wird „Desktop“, dort unter „Wiedergabe“ die Option „Konvertieren“ gewählt. Die Aufnahmerate sollte auf 30 fps (Bilder pro Sekunde) eingestellt werden, damit das Video nicht ruckelt. Zum Beenden einfach den Stop-Button im Player-Fenster drücken.

Wer mehr Optionen beim Mitschneiden nutzen will, für den ist Open Broadcaster Studio die erste Wahl. Mit dem kostenlosen Programm lassen sich Desktop- oder Gaming-Videos innerhalb eines Fensters samt Ton – auch von einem Mikrofon – aufzeichnen. Die Bild- und Tonqualität ist ausgezeichnet. Es können auch weitere Bildquellen, wie die Webcam, weitere Videos oder Standbilder in die Aufnahme integriert werden.

Damit eignet sich das Programm auch hervorragend für Präsentationen in Schule, Job oder Universität. Wer seinen Mitschnitt auf Social Media veröffentlichen will, kann das direkt aus dem Programm heraus machen und die Aufnahme beispielsweise auf YouTube streamen. Der Download des Programms sollte direkt über den Entwickler auf obsproject.com abgewickelt werden; bei anderen Anbietern gibt es oft lästige Zusatzprogramme, die einem untergeschoben werden. OBS Studio gibt es in Versionen für Windows, macOS und Linux. Es steht auch eine Portable-Version zur Verfügung, die nicht im System installiert sein muss, also auch von einem USB-Stick aus lauffähig ist.

OBS bietet mit Bildmaskierung, Farbkorrektur und einem Mehrkanal-Audio-Mischpult viele Funktionen zur Optimierung von Aufnahmen und bedarf einer gewissen Eingewöhnung. Einfacher ist es mit einem weiteren kostenlosen Programm namens Captura. In den Optionen für die Aufnahme lässt sich festlegen, ob ein Fenster oder der gesamte Bildschirm aufgezeichnet werden sollen. Ton lässt sich optional auch mitschneiden.

Für Präsentationen praktisch: Mausbewegungen, Klicks und Tastatureingaben können bei der Bildschirmaufnahme mit angezeigt werden. Bildrate und Aufnahmequalität lassen sich einstellen. Mit Captura lassen sich auch Spiele samt Webcam-Einblendung und Mikrofon aufnehmen. Captura wird nicht mehr weiterentwickelt; die letzte Version ist aber vom Januar 2020, also durchaus auf der Höhe der Zeit.