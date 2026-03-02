Seit Anfang der Woche finden in vielen Unternehmen Betriebsratswahlen statt. Welche Aufgaben haben die Vertreter der Arbeitnehmerinteressen?

Was ist die Aufgabe eines Betriebsrats?

Ein Betriebsrat vertritt die Interessen der Beschäftigten eines Betriebs gegenüber dem Arbeitgeber. Die Rechte des Betriebsrats sind im Betriebsverfassungsgesetz festgeschrieben.

Welche Rechte sind das?

Das kommt unter anderem auf die innerbetrieblichen Themen an. Bei manchen Themen muss der Arbeitgeber den Betriebsrat lediglich informieren. In anderen Fragen hat der Betriebsrat ein Mitwirkungs- oder ein Mitbestimmungsrecht. Mitbestimmen kann er beispielsweise, wenn es um die Arbeitszeitgestaltung, die betriebliche Lohngestaltung, berufsbildende Maßnahmen im Betrieb oder um Systeme der Leistungsüberwachung geht. Dem Betriebsrat steht auch das Recht zu, von sich aus initiativ zu werden, also bestimmte Prozesse oder Maßnahmen im Betrieb anzustoßen.

Der Betriebsrat kann mit der Unternehmensführung auch Betriebsvereinbarungen schließen. Solche Vereinbarungen können ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise in vielen Betrieben Vereinbarungen zur Arbeit im Homeoffice ausgehandelt.

Wie groß ist ein Betriebsrat?

Das hängt von der Größe des Betriebs beziehungsweise von der Anzahl der dort beschäftigten Mitarbeiter ab. In Betrieben mit weniger als fünf Mitarbeitern gibt es in der Regel keinen Betriebsrat. Das betrifft laut Daten des Betriebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ein gutes Drittel (36 Prozent) aller Unternehmen.

Hat ein Betrieb mehr als fünf Mitarbeiter, kann es einen Betriebsrat geben. Eine Obergrenze für die Anzahl der Betriebsratsmitglieder gibt es nicht. Ab 200 Mitarbeitern hat ein Betriebsrat das Recht auf ein freigestelltes Mitglied; deren Anzahl ist ebenfalls abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter.

Bei der BASF, dem größten Unternehmen in der Pfalz, können die Wahlberechtigten von diesem Dienstag bis Donnerstag zur Wahlurne gehen. Der BASF-Betriebsrat umfasst in der Wahlperiode 2022-2026 55 Mitglieder, davon sind 26 für die Betriebsratsarbeit von ihrer ursprünglichen Arbeit freigestellt. In der kommenden Wahlperiode werden dem BASF-Betriebsrat nach eigenen Angaben voraussichtlich 49 Mitglieder angehören, darunter 22 freigestellte.

Wer darf den Betriebsrat wählen?

Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebs, die älter als 16 Jahre alt sind. Ihre Stimme abgeben können auch Auszubildende, in Teilzeit oder befristet Beschäftigte und Zeitarbeitnehmer, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt sind. Nicht wahlberechtigt sind leitende Angestellte. Bei der letzten Betriebsratswahl im Jahr 2022 lag die Wahlbeteiligung trotz der Corona-Beschränkungen laut DGB, der sich auf Zahlen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bezieht, bei 71,9 Prozent.

Und wer kann gewählt werden?

18 Jahre alt und seit mindestens sechs Monaten im Betrieb tätig: Wer diese beiden Voraussetzungen erfüllt, kann sich für den Betriebsrat zur Wahl stellen.

Was spricht für Betriebsräte?

Befürworter sehen in Betriebsräten ein wichtiges Element gelebter Demokratie. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung verweist auf Studien, nach denen Beschäftigte in Firmen mit Betriebsrat häufiger das Gefühl haben, gemeinsam etwas bewirken zu können: „Betriebliche Mitbestimmung erhöht das politische Interesse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und wirkt sich so auch jenseits der Werkstore positiv aus.“

Wie viele Betriebsräte gibt es überhaupt?

Nach Angaben des IAB existierte 2024 in sieben Prozent aller Betriebe ein Betriebsrat – zu Beginn des Jahrtausends waren es noch 13 Prozent. In den Betrieben mit Betriebs- oder Personalrat waren laut IAB 2024 etwa 43 Prozent aller Arbeitnehmer beschäftigt – was daran liegt, dass vor allem größere Betriebe über Betriebsräte verfügen.

Je nach Branche gibt es erhebliche Unterschiede. Neben der öffentlichen Verwaltung ist die betriebliche Mitbestimmung laut IAB etwa im Bergbau- und Energiebereich, in der Produktionsgüterbranche oder auch im Bereich Erziehung weit verbreitet. Geringe Mitbestimmungsquoten weisen demnach oft kleinteilig organisierte Branchen wie das Gastgewerbe, der Einzelhandel oder der Bau auf.

Schlagen sich die hohen Umfragewerte der AfD auch bei der Betriebsratswahl in Form radikal rechter Listen nieder?

2009 gründete sich bei Daimler in Stuttgart-Untertürkheim eine „alternative Gewerkschaft“, die der AfD nahesteht. Bisher konnte die Organisation, die vor allem in der Automobilbranche aktiv ist, erst in wenigen Betrieben Betriebsratssitze erringen. Es gebe keine Hinweise auf „spürbare Veränderungen“, sagte kürzlich IG-Metall-Vorstandsmitglied Ralf Reinstädtler. Die Beschäftigten machten eine Unterscheidung zwischen der Situation in den Betrieben und der allgemeinen politischen Lage, nennt Reinstädtler eine Erklärung, warum die Erfolge extrem rechter Listen und Kandidaten bei Betriebsratswahlen bisher überschaubar sind. Auch Oliver Heinrich, Tarifvorstand der IG BCE, hat bislang keine Kenntnis von extrem rechten Listen. Bei der BASF treten nach Angaben des Betriebsrats drei Listen an: IG BCE, VAA, CGB. Mitglieder der drei Listen seien bereits im aktuellen Betriebsrat vertreten. Somit gebe es zur aktuellen Betriebsratswahl keine zusätzliche Liste.