Ungeachtet der Ankündigungen von massivem Personalabbau in der Automobilbranche hellt sich die Stimmung am Arbeitsmarkt generell weiter auf. Immer mehr Unternehmen planen Neueinstellungen.

Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sprang im September erstmals seit Monaten wieder über die 100-Punkte-Marke, wie das IAB am Montag mitteilte. „Ein halbes Jahr nach dem Shutdown verbessern sich die Aussichten, Arbeitslosigkeit wieder abzubauen“, sagte der Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen beim IAB, Enzo Weber. Das Institut ist die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator. Es basiert auf den Prognosen aller deutschen Arbeitsagenturen für die bevorstehenden drei Monate. Das Barometer besteht aus zwei Komponenten – Arbeitslosigkeit und Beschäftigung.

Abwärtstrend gestoppt

„Der Arbeitsmarkt hat sich gefangen“, sagte Weber. Derzeit werde weniger entlassen als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die schnelle Erholung der Wirtschaft nach der Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen und der Umsetzung umfangreicher staatlicher Stabilisierungsmaßnahmen habe den Abwärtstrend gestoppt. Allerdings sieht er auch Risiken, darunter verzögerte Insolvenzen und die fehlende Zuwanderung, die zuvor das Arbeitskräftepotenzial über Jahre deutlich erhöht habe.

Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland spiegelt sich einer Unternehmensumfrage auch des Ifo-Instituts zufolge mehr und mehr in der Beschäftigung wider. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg von 95,4 Punkten im September auf 96,3 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag mitteilte. Immer mehr Unternehmen nehmen demnach Neueinstellungen ins Visier.

In der Industrie legte das Beschäftigungsbarometer zu, in dieser Branche werden laut Umfrage aber immer noch eher Mitarbeiter entlassen als eingestellt. Die Dienstleister dagegen planen demnach, mehr Personal einzustellen, insbesondere die IT-Dienstleister. Auch im Handel und im Baugewerbe wollen die Unternehmen laut Umfrage ihr Personal aufstocken.

Arbeitslosigkeit könnte wieder abnehmen

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer basiert auf etwa 9000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors. Die Unternehmen teilen ihre Beschäftigtenplanungen für die nächsten drei Monate mit.

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, hatte am Wochenende gesagt, die Arbeitslosigkeit könne im September zum ersten Mal seit Beginn der Krise leicht sinken. Die Zahlen für September gibt die BA am Mittwoch bekannt.

Im August waren demnach 2,9555 Millionen Menschen arbeitslos, 45.000 mehr als im Juli. Der Anstieg lag im üblichen Rahmen der Sommerpause. Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.