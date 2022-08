Wer derzeit mit der S-Bahn zwischen der Pfalz und Heidelberg fahren will, muss sich auf längere Fahrzeiten einrichten, falls die Züge überhaupt fahren. Erfreulich ist dagegen die Entwicklung bei den Plänen für den Ausbau der Strecke westlich von Heidelberg. Hier soll nun mehr getan werden als lange Zeit vorgesehen war.

Bis zum 10. September gilt wegen Bauarbeiten für die S-Bahn zwischen Mannheim und Heidelberg ein teilweise deutlich veränderter Fahrplan. Abends fährt die letzte S-Bahn nach Heidelberg ab Mannheim bereits um 21.05 Uhr, danach gibt es nur noch Ersatzbusse, deren planmäßige Fahrzeit mit rund 50 Minuten ähnlich lang ist wie die der RNV-Stadtbahnlinie 5. Am vergangenen Wochenende fuhren sogar rund zwei Tage lang überhaupt keine Züge von Mannheim nach Heidelberg.

Tagsüber werden die S-Bahn-Züge zwischen Mannheim und Heidelberg, wie berichtet, bis zum 10. September, wegen Bauarbeiten in der Regel über Neu Edingen/Friedrichsfeld umgeleitet, wo sie die Fahrtrichtung wechseln müssen. Dass der Zug nach einem Halt plötzlich in die Gegenrichtung weiterfährt, sorgt bei manchen uninformierten Reisenden für einen Schreckmoment. Für Informierte ist die um zehn bis 15 Minuten verlängerte Fahrzeit zwar wohl meist nur ein relativ moderates Ärgernis. Tückisch kann allerdings ein, dass die S-Bahnen aus der Pfalz nun meist andere Zielbahnhöfe haben als gewohnt. Die S1 und S2 aus Richtung Neustadt, fahren ab Heidelberg nicht weiter ins Neckartal, sondern nach Bruchsal, bei der S3 und S4 aus Richtung Speyer ist es umgekehrt. Wer beispielsweise von Ludwigshafen nach Neckargemünd fährt und zur gewohnten Zeit ankommen will, muss rund zehn Minuten früher abfahren.

Nadelöhr auf dem Herzstück der S-Bahn

Auch wenn es keine (zusätzlichen) Probleme wegen Bauarbeiten gibt, ist der Betrieb auf der Strecke von Mannheim nach Heidelberg oft schwierig. Der Abschnitt von Ludwigshafen nach Heidelberg ist gewissermaßen das Herzstück der S-Bahn Rhein-Neckar. Zwischen Ludwigshafen und Mannheim führen vier Gleise über den Rhein, zwischen Mannheim und Heidelberg liegen dagegen nur zwei. Problematisch ist das vor allem auf den Teilabschnitten, auf denen zusätzlich zum Ost-West-Verkehr auch noch Nord-Süd-Verkehr läuft. Das gilt zum einen für die Strecke von Mannheim bis zur Abzweigung nach Neu Edingen/Friedrichsfeld westlich von Mannheim-Friedrichsfeld Süd und zum anderen für das Stück zwischen Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen und dem Heidelberger Hauptbahnhof. Auf beiden Abschnitten fahren pro Stunde zusätzlich zu den fünf Taktzügen von Mannheim nach Heidelberg noch jeweils zwei in Nord-Süd-Richtung.

Planungen für Ausbau nahe Heidelberg erweitert

Seit längerer Zeit gibt es Pläne, zusätzliche Gleise zu bauen, die allerdings mangels Finanzierungsperspektive lange Zeit nicht weiterverfolgt wurden. Nachdem wohl nicht zuletzt im Kontext der Klimaschutzdiskussion die Bereitschaft des Bundes gewachsen ist, einen höheren Anteil an den Ausbaukosten zu übernehmen, wurde der Planungsprozess 2020 wieder aufgenommen. Am weitesten fortgeschritten sind inzwischen die Planungen für den viergleisigen Ausbau zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen.

Ziel ist es hier die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Züge aus Richtung Mannheim und aus Richtung Darmstadt gleichzeitig im Heidelberger Hauptbahnhof einfahren können, ohne sich und den Zügen der Gegenrichtung in die Quere zu kommen.

Weiteres Kreuzungsbauwerk vorgesehen

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Projekt erweitert. Hinzu gekommen ist ein drittes Gleis östlich von Mannheim-Friedrichsfeld Süd und ein zusätzliches Bauwerk zur kreuzungsfreien Einfädelung der Strecke aus Darmstadt. Zusammen mit einem bereits vorhandenen Kreuzungsbauwerk westlich von Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen ergeben sich optimale Möglichkeiten, die auf Heidelberg zufahrenden Züge so vorzusortieren, dass sie im Hauptbahnhof auf den passenden Gleisen ankommen. Züge aus Richtung Mannheim fahren mehrheitlich weiter in Richtung Neckargemünd, Züge aus Richtung Darmstadt dagegen meist in Richtung Bruchsal. Für die neue Infrastruktur kann teilweise das Gelände der stillgelegten Gleise genutzt werden, die früher einmal die Rangierbahnhöfe von Mannheim und Heidelberg verbanden.

Noch nicht so weit fortgeschritten sind die Planungen für die drei weiteren Elemente des Knotenausbauprojekts. Dazu gehören der Umbau des Mannheimer Hauptbahnhofs (über den bereits erfolgten Neubau eines zusätzlichen Bahnsteigs mit den Gleisen 11 und 12 hinaus), der Bau eines dritten Gleises zwischen Mannheim und der Abzweigung auf die Main-Neckar-Bahn westlich von Mannheim-Friedrichsfeld Süd und die kreuzungsfreie Anbindung des Mannheimer Rangierbahnhof an die Strecke nach Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Dafür wird ein neues Kreuzungsbauwerk gebraucht, das es Zügen vom und zum Rangierbahnhof erspart, die Strecke von Mannheim nach Heidelberg höhengleich zu queren. Über dieses Bauwerk können auch Züge von Mannheim in Richtung Darmstadt fahren, ohne Zügen von Heidelberg nach Mannheim in die Quere zu kommen.

Neue Perspektive für S-Bahn-Ausbau