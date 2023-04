Der Anwärter auf einen Spitzenplatz bei den Kamera-Smartphones wird nach lange gärender Gerüchteküche endlich gezeigt. Die globale Vermarktung scheint sicher.

Schon der Vorgänger, das 12S Ultra, überraschte mit einem riesigen 1-Zoll-Sensor. Leider wurde es offiziell nicht bei uns verkauft; China-Versender verlangen etwa 1100 Euro netto. Stattdessen gibt es hierzulande das Xiaomi 13 Pro, das in Tests regelmäßig unter den Top 10 der besten Kamera-Smartphones auftaucht, aber offiziell auch 1300 Euro kostet, im Moment aber für fast günstige 1050 Euro zu haben ist.

Sicher ist bereits: Das neue 13 Ultra hat durch das riesige runde Kamerafeld einen ähnlichen Look wie der Vorgänger. Verbaut werden gleich vier 50-MP-Sensoren, einer davon im 1-Zoll-Format. Die anderen sind als Ultraweitwinkel und Telelinsen mit 3- und 5-fachem optischem Zoom ausgelegt.

An der Spitze des globalen Testfeldes – gemittelt aus fünf aktuellen Tests - liegen derzeit meistens vier Modelle: Das Google Pixel 7 Pro mit laut DxO-Mark bester Kamera für knapp unter 900 Euro, was in der Spitzenklasse ein Schnäppchenpreis ist. Mit im Quartett sind das iPhone 14 Pro Max, das Samsung Galaxy S23 Ultra (1400 Euro) und das Samsung Galaxy S22 Ultra (1100 Euro). Mit dem Xiaomi 13 Ultra hat der chinesische Hersteller das Potenzial, das Quartett in ein Quintett der Spitzenklasse zu verwandeln. Preislich könnte es auf jeden Fall den ersten Platz erklimmen.