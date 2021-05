Dass Kunden im Einzelhandel selbst kassieren können, klingt zunächst nach Fortschritt und Komfort. Doch es gibt Schattenseiten.

Was in der Schweiz schon fast die Hälfte der Kunden praktiziert, ist in Deutschland noch eher die Ausnahme: Selbstscannen und -kassieren der Waren im Einzelhandel. Dabei schwingt angesichts des teils geringen Kunden-Zuspruchs für diese Innovation bei Händlern und Handelsexperten gerne der Unterton rückständig mit. Doch will wirklich die Mehrheit aller Kunden nach der Selbstbedienung auch noch selbst abkassieren? Die Zurückhaltung hat auch mit einer großen Skepsis gegenüber der Technik zu tun. Dies nicht ohne Grund.

Noch beteuern die Handelsketten, die Offerte leiste keinesfalls einem Stellenabbau Vorschub, sondern schaffe Mitarbeitern Freiräume. Das trift derzeit wohl zu. Doch gerade im Lebensmittelhandel stehen die Stellen bei der nächsten Sparrunde sicher als erste zur Disposition. Und viele Mitarbeiter sind mit dem Selbstkassieren nicht gerade glücklich. Sie fühlen sich als „Polizei“ im Markt und erleben viele Konflikte mit Kunden, wie eine Untersuchung aus der Schweiz zeigt.

Käufer werden von Kameras beobachtet

Die Handelsketten werben auch mit dem Argument Zeitersparnis. Doch mitunter dauert es an diesen Kassen sogar länger als am Band. Das wird zunehmen, je mehr Kunden zum Kassierer werden.

Die Methode, die der Online-Riese Amazon – bislang nur in den USA – anbietet, bringt sicher eine zeitliche Ersparnis und schützt den Händler vor Diebstahl, ist für Kunden aber alles andere als unkritisch: Mittels vieler Kameras werden Käufer bei der Entnahme der Ware beobachtet, gezahlt wird – via Smartphone – automatisch, sobald der Kunde den Laden verlässt. Dabei sammelt der US-Riese ungefragt jede Menge Daten.

Kritiklose Euphorie ist Fehl am Platz

Spätestens dann, wenn das eigene Smartphone als Scan- oder Zahlgerät im Einsatz ist und Kameras Kunden und ihr Verkaufsverhalten beobachten, sollten bei allen, die den Schutz persönlicher Daten als äußerst wichtig erachten und Überwachung als verwerflich, sämtliche Alarmglocken schrillen. Big Brother im Supermarkt.

In Deutschland mag dies noch Zukunftsmusik sein und vielleicht hat auch nicht jedes Handelsunternehmen die gleiche Datensammelwut wie die großen US-Konzerne. Kritiklose Euphorie ist trotzdem Fehl am Platz.

