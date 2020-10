Neue iPhones von Apple werden von eingeschworenen Fans fast blind gekauft. Alle anderen denken nach, ob sich der Kauf lohnt. Und wie schnell die Preise sinken mögen.

Vor wenigen Tagen begann die Auslieferung des iPhone 12 und iPhone 12 pro. Das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max sind erst am 6. November mit der Vorbestellung und am 13. November mit der Auslieferung an der Reihe. Die Preise starten bei etwa 780 Euro für das iPhone Mini mit 64 GB und etwa 1560 Euro für das mit 6,7 Zoll riesige iPhone 12 Pro Max mit 256 GB. Je nach Einkaufsbudget werden alle preislichen Zwischenstufen angeboten. Zur groben Orientierung: Das iPhone 12 und das Mini ähneln sich technisch deutlich, haben aber unterschiedliche Displaygrößen. Hier gibt es jeweils zwei Kameras auf der Rückseite. Die Modelle Pro und Pro Max besitzen zusätzlich ein Teleobjektiv und einen Lidar-Scanner. Allen gemein ist ein sehr hoch auflösendes OLED-Display – wo Apple gegenüber der Oberklasse-Konkurrenz bisher als Nachzügler gelten musste –, ein sehr schneller A14-Bionic-Chip und die Option, 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, die perfekt zu neuen 4K-Fernsehern passen. Natürlich gibt es ein 5G-Modem, das bisher unerreichte Bandbreiten bei Uploads und Downloads ermöglichen soll. Dazu passend hat sich die Deutsche Telekom angestrengt, rechtzeitig ihr 5G-Netz aufzuspannen. Gut 50 Prozent der Bevölkerung werden bereits erreicht; Ende 2020 sollen es bereits zwei Drittel sein.

Mit dem 5G-iPhone ist ein Käufer also für die kommende Mobilfunktechnik gut vorbereitet. Die Preise mögen aber manchen abschrecken. Die Preissucher des Vergleichsportals Idealo haben sich daher die Mühe gemacht, die Preisentwicklung bisheriger iPhones zu analysieren und in eine Prognose für die neue Generation einfließen zu lassen. Die Einschätzung der Preisbeobachtungsprofis: Nach etwa zwei Monaten sollte der Preis des neuen iPhone 12 Pro bereits um 90 Euro gesunken sein. Fünf Monate nach Verkaufsstart könnte der Preis bereits auf etwa 750 Euro gefallen sein. Richtig sparen kann, wer etwas Geduld aufbringt: Im Herbst 2021 könnte man laut Prognose schon mit 670 Euro dabei sein. Ein iPhone 12 Pro Max dürfte um gut ein Viertel des aktuellen Preises gefallen sein. Wie üblich: Die teuersten elektronischen Geräte (oder Autos) fallen am schnellsten im Preis.

Geht es ums Geld, lohnt sich also das Warten. Vor allem, weil die neueste Generation durch 5G, OLED und den Hochleistungschip auf einem Stand sind, der in einem Jahr keinesfalls überholt sein wird. Mehr Rechenpower brauchen auch leidenschaftliche Handy-Gamer nicht. Und die von Apple verbauten Kameras waren schon bei den letzten iPhone-Generationen auf einem sehr hohen Leistungsstand. Nur Android-Smartphones von Huawei, Samsung (Galaxy S20 Ultra 5G), Xiaomi (Mi Note 10 Pro) und Honor (30 Pro+) belegen in Tests oft höhere Plätze. Und Huawei mit seinem ebenfalls ganz neu vorgestellten P40 Pro wird in Google-verwöhnten westlichen Ländern wenig Chancen haben, da hier immer noch Trumps Exportblockade für US-Technik eine Ausstattung mit den üblichen Apps verhindert. Wäre das anders, gäbe es für Hochpreiskäufer hier eine klare Empfehlung. Denn die Kameras des P40 Pro haben bei den Testern von DxOMark sofort den absoluten Spitzenplatz erklommen.

Sparfüchse, die auf Apple fixiert sind, sollten in den kommenden Wochen vor Weihnachten aber die Preise der iPhone-11-Familie beobachten. Ein „normales“ iPhone 11 mit 128 GB Speicher gibt es bereits aktuell für etwa 700 Euro. Das sollte noch zu knacken sein.