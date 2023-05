Ab kommender Woche ändern sich durch eine neue EU-Verordnung die Regeln für Entschädigungen bei Verspätungen im Zugverkehr. Sind Eingriffe Dritter in den Bahnverkehr (etwa Kabeldiebstähle oder „Personenunfälle“ ) Ursache der Verspätung, gibt es künftig keinen Entschädigungsanspruch mehr.

Bisher galt bei Bahnfahrten der Grundsatz: Hat ein Zug eine Stunde oder mehr Verspätung, gibt es einen Teil des Geldes für das gekaufte Ticket zurück. Das ändert sich ab dem 7. Juni. Dann nämlich tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft. Wenn außergewöhnliche Gründe, wie ein extremes Unwetter oder andere Naturkatastrophen ursächlich für die Verspätung eines Zuges sind, gibt es keinen Anspruch auf eine Entschädigung mehr. Auch bei Notfällen im Zug, einem „Personenunfall“ (oft ein Suizid), einem Kabeldiebstahl, Sabotage oder Terrorismus müssen Eisenbahnunternehmen zukünftig keine Entschädigungen mehr zahlen.

„Gewöhnliche Unwetter sind ausgenommen“

Zur Frage, was die Formulierung „extremes Unwetter“ in der Praxis bedeuten soll, hat sich nun eine Managerin der Deutschen Bahn (DB) geäußert. Bei Verspätungen und Zugausfällen in Folge „gewöhnlicher Unwetter“ können Fahrgäste der Deutschen Bahn auch nach Inkrafttreten neuer EU-Regeln ab 7. Juni auf Entschädigungen pochen – etwa, wenn eine Sommergewitterfront für Probleme im Bahnbetrieb sorgt. Das hat Stefanie Berk, Marketing-Vorständin bei der DB Fernverkehr AG, klargestellt. „Gewöhnliche Unwetter sind explizit ausgenommen“, sagte Berk mit Blick auf die Novelle der EU-Verordnung und nannte als Beispiel eine Gewitterfront im Sommer. Ein Beispiel für ein außergewöhnliches Naturereignis im Sinne der EU-Regeln wäre indes die Jahrhundertflut im Ahrtal im Sommer 2021 gewesen. Wobei man in solchen Fällen auch künftig kulante Regelungen treffen und dem Kunden entgegenkommen wolle. Fälle, wo die DB künftig nicht mehr entschädigen werde, seien Kabeldiebstähle, Notfälle im Zug oder Personen im Gleis, die ebenfalls in der neuen EU-Verordnung genannt werden. Solche Szenarien machen laut Berk aber nur einen verschwindend geringen Anteil der Fahrgastrechte-Fälle aus, die bei der Deutschen Bahn landen. Die meisten Fälle, in denen Entschädigungen wegen Verspätungen oder Zugausfällen beantragt werden, seien demnach auf Probleme in der Infrastruktur zurückzuführen, vor allem auf Baustellen. Hier können Kunden auch künftig mit einer Entschädigung rechnen. Gleiches gilt für Probleme infolge von Bahnpersonal-Streiks.

Anspruch oft durch verpassten Anschluss

In solchen und anderen Fällen, die nicht von außergewöhnlichen Umständen verursacht wurden, steht Fahrgästen bei Verspätungen ab 60 bis 119 Minuten eine Entschädigungszahlung in Höhe von 25 Prozent des Fahrkartenpreises zu. Ist der Zug zwei Stunden oder mehr zu spät, sind es 50 Prozent. Eine Verspätung von 60 Minuten ergibt sich häufig auch dann, wenn ein Zug zwar nur eine relativ geringe Verspätung hat, aber deswegen ein Anschluss verpasst wird und die nächste Fahrtmöglichkeit erst eine Stunde nach der ursprünglich geplanten besteht. Dies trifft in aller Regel auf Strecken zu, auf denen die Züge nur im Stundentakt fahren. Wer also beispielsweise mit einem ICE aus Frankfurt mit 15 Minuten Verspätung in Kaiserslautern ankommt, seinen Anschlusszug nach Pirmasens deswegen nicht bekommt und erst mit dem nächsten Stundentakt-Zug nach Pirmasens weiterfahren kann, hat Anspruch auf 25 Prozent des Fahrpreises.

