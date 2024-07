Rund 2000 Mitarbeiter beschäftigte der Reifenhersteller zuletzt in seinen Werken in Homburg/Saar, Karlsruhe und Trier. Über 1500 von ihnen müssen gehen, weil Michelin denkt, in Deutschland nicht mehr rentabel produzieren zu können. Nach einem Vierteljahr des Verhandelns steht jetzt der Sozialplan. Die Gewerkschaft glaubt, ein gutes Ergebnis erzielt zu haben.

Am Schließungszeitplan hat sich nichts geändert, auch nicht an der Anzahl der Mitarbeiter die ihre Arbeit verlieren. Aber für jeden, der gehen muss, gibt es ein Angebot: Abfindung,