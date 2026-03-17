Viele Bauern in Westafrika hofften zuletzt auf bessere Einnahmen aus dem Kakaoanbau. Doch nach einem politisch motivierten Preisanstieg folgt nun ein scharfer Rückgang.

Als der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, im Herbst vergangenen Jahres den staatlich garantierten Kakaopreis auf 2800 CFA-Franc pro Kilogramm anhob – umgerechnet rund vier Euro –, klang das für viele Bauern wie ein politisches Versprechen. Der Staat kümmert sich um seine wichtigste ländliche Wählerschaft. Bis zu den Wahlen waren es damals noch wenige Wochen.

Heute, keine fünf Monate später, ist von dieser Zuversicht wenig übrig. Der garantierte Preis für die Nebenernte wurde um über 50 Prozent gesenkt. In europäischen Supermärkten ist davon bislang noch wenig zu spüren, weil viele Hersteller ihre Rohstoffe lange im Voraus zu höheren Preisen eingekauft haben. Doch in vielen Anbaugebieten herrschen Ratlosigkeit und Frustration. „Es war eine politische Kalkulation“, sagt der ivorische Menschenrechts- und Entwaldungsaktivist Amourlaye Touré. Schon im Herbst sei absehbar gewesen, dass sich die Lage am Weltmarkt zu drehen begann. „Die Preise zu erhöhen, war gelinde gesagt keine gute Idee.“

Aufsichtsbehörde legt Mindestpreis fest

Das ivorische System funktioniert anders als viele Agrarmärkte. Der Staat legt über die Aufsichtsbehörde Conseil du Café-Cacao vor jeder Saison fest, welchen Mindestpreis Bauern erhalten. Exportfirmen verkaufen große Teile der kommenden Ernte Monate im Voraus auf dem Weltmarkt. Die Idee: stabile Einnahmen für Bauern, auch bei starken Preisschwankungen. Doch wenn sich der Markt schneller bewegt als erwartet, gerät das System unter Druck.

Genau das geschieht derzeit. Nach einem jahrelangen Anstieg ist der Kakaopreis an den Weltbörsen zuletzt deutlich gefallen. Ein Grund sind zu hohe Lagerbestände bei internationalen Schokoladenherstellern. Gleichzeitig versuchen einige Produzenten, den Kakaoanteil zu reduzieren oder durch andere Zutaten zu ersetzen.

Konkurrenz aus Lateinamerika

Auch neue Konkurrenz verändert den Markt. „Länder in Lateinamerika erhöhen ihre Produktion und konkurrieren direkt mit Produzenten in der Elfenbeinküste und in Ghana“, sagt Touré. Beide Länder liefern weiterhin den Großteil des weltweiten Kakaos, doch neue Anbieter drängen auf den Markt. Hinzu kommen Finanzinvestoren. „Es gibt auch Spekulanten, die einfach mit den Zahlen spielen“, sagt Touré. „Sie schauen nicht auf die Situation der Bauern.“ Viele Produzenten erhalten derzeit den garantierten Preis nicht vollständig. Zwischenhändler bieten häufig weniger, doch den Bauern bleibt oft keine Wahl. „Sie müssen den Kakao verkaufen, weil sie sofort Geld brauchen“, sagt Touré.

Kakao bleibt dennoch ein zentraler Wirtschaftszweig. Die Elfenbeinküste produziert rund 40 Prozent des weltweiten Angebots. Über Jahrzehnte bildete der Rohstoff das Rückgrat der Wirtschaft, auch wenn das Land seine Exportbasis zuletzt erweitert hat – etwa durch Cashew oder Gold und zunehmend auch mittels Ölförderung. Millionen Menschen leben weiterhin direkt oder indirekt vom Kakao.

Krise verändert den Sektor

Die aktuelle Krise verändert den Sektor. Als die Preise vor zwei Jahren stark stiegen, kehrten viele Bauern von anderen Kulturen wie Palmöl oder Kautschuk zum Kakao zurück. Nun stehen viele vor existenziellen Problemen. „Einige Kooperativen sind bereits zusammengebrochen“, sagt Touré. Andere Bauern suchen nach Alternativen. „Sie wechseln zum Anbau von Cashew-Nüssen.“

Für Konsumenten in Europa dürfte der Preis für Schokolade weiter sinken. Für die Bauern in Westafrika hat derselbe Trend jedoch gravierende Folgen. Wenn das Einkommen einbricht, werden Arztbesuche verschoben und Kinder zeitweise aus der Schule genommen. „Die Situation“, sagt Touré, „ist wirklich schlimm“.