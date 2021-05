Die vergangene Woche, in der die Aktienkurse auf breiter Front nachgaben, war vermutlich noch nicht das Ende der Korrektur.

Die Nerven bei den Anlegern liegen ziemlich blank. Zwar sind die aktuellen Daten aus den Unternehmen und auch von der Konjunktur insgesamt gar nicht so schlecht, aber die Unsicherheit hat wieder stark zugenommen. Und das wird wohl auch eine Weile anhalten. Am Montag beginnt die nächste Schließung für die deutsche Gastronomie und Hotellerie. Die Auswirkungen dieses zweiten Lockdowns auf die Wirtschaft insgesamt werden zwar nicht so stark ausfallen wie im Frühjahr, „dafür wird aber auch die Erholung aus dieser zweiten Delle etwas mühsamer ausfallen“, meint Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank. Am Dienstagabend gehen die Blicke wegen der US-Präsidentschaftswahl gen Washington. Für Anleger wäre es am wichtigsten, dass es nicht zu einer monatelangen Hängepartie kommt, Unsicherheit ist immer Gift für die Finanzmärkte. Unruhen in der größten Volkswirtschaft wären noch schlechter. Die Nervosität unter den Investoren hat sich schon in der vergangenen Woche gezeigt. Sowohl der US-Börsenindex Dow Jones als auch der deutsche Leitindex Dax verloren auf Wochensicht deutlich, der Dax verbuchte ein Minus von über 8 Prozent, soviel wie seit März nicht mehr.

Besonders unter Druck gerieten die Techwerte. Die Aktien von Apple sackten um 6,3 Prozent ab. Um 6 Prozent abwärts ging es auch für die Amazon-Titel, obwohl der Onlinehandel eigentlich von der Corona-Pandemie profitiert. Auch Facebook geriet unter die Räder, die Papiere sanken um gut 7 Prozent. Noch schlimmer erwischte es die Twitter-Aktie, die ein Fünftel ihres Werts einbüßte.