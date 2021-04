Bildungseinrichtungen und Baumärkte, Fitnessstudios und Fahrschulen, Vereine und Verbände – viele Unternehmen und Organisationen haben in den Pandemie-Wochen verstärkt auf Webseminare gesetzt. Aber kaum jemand weiß, dass der Begriff „Webinar“ markenrechtlich geschützt ist. Das kann unangenehme Folgen haben.

Online-Angebote für Bildung und Schulung haben seit dem Beginn der Corona-Pandemie Mitte März stark zugenommen. Musik- und Tanzschulen geben digitalen Unterricht, Baumärkte versorgen ihre Kunden per Internet-Tutorials mit Tipps zum Heimwerken. Im Bildungsbereich ersetzen Web-Seminare und Online-Vorträge Präsenzveranstaltungen. All diese Angebote werden häufig als „Webinare“ bezeichnet.

Geschützter Begriff: Der Haken an der Sache: Der Begriff „Webinar“ ist markenrechtlich geschützt. Und zwar bereits seit 2003. Ein Blick in die Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zeigt, dass ein Mark Keller aus Kuala Lumpur den Begriff „Webinar“ am 26. März 2003 als Wortmarke unter der Nummer 30316043 hat eintragen lassen. Der Schutz gilt für zehn Jahre. Am 1. April 2013 wurde der Markenschutz verlängert und gilt daher nun bis 2023. Eine Wiesbadener Rechtsanwaltskanzlei vertritt den Inhaber der geschützten Marke.

Konsequenzen: Wer den Begriff „Webinar“ ohne Zustimmung des Rechteinhabers verwendet, wird zum unberechtigten Nutzer. Kostenpflichtige Abmahnungen drohen. Wegen der derzeit verstärkten Nutzung des Begriffs gibt es Befürchtungen, dass es vermehrt zu Abmahnungen kommen könnte. Viele Verbände wie der Landessportbund Rheinland-Pfalz, der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) oder der Deutsche Volkshochschul-Verband in Bonn warnen ihre Mitglieder daher vor einer Verwendung des Begriffs. Der Landessportbund bewertet die Verwendung als „höchst problematisch“. LSB-Rechtsberater Falko Zink empfiehlt den Austausch des Begriffs auf den Homepages der Vereine und auf sonstigen Veröffentlichungen. „Markenrechtliche Streitigkeiten, auch ohne Gericht, können sehr teuer werden“, sagt er. Damit sei die Sache meist aber noch nicht erledigt, da die widerrechtliche Benutzung einer Marke auch zu Schadensersatzansprüchen führen kann. „Je nach Umfang der Benutzung, Teilnehmerzahl und dergleichen wären also weitere Geldbeträge als Schaden denkbar,“ erläutert der Rechtsanwalt.

Begriff Allgemeingut: Bislang hat keiner der von der RHEINPFALZ befragten Verbände von einer Abmahnung in seinen Reihen erfahren. Es gibt auch Stimmen, die die Gefahr drohender Abmahnungen als eher gering einstufen, denn der Markenschutz könnte möglicherweise verfallen sein, weil der Begriff „Webinar“ inzwischen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. „Außerdem bestehen Zweifel, ob der sogenannte Benutzungszwang beim Begriff ,Webinar’ eingehalten wurde. Das bedeutet, dass der Inhaber einer Marke sie auch für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr benutzen muss, um sein Recht daran aufrecht halten zu können“, erläutert eine Sprecherin der Handwerkskammer der Pfalz.

Auf Abmahnung reagieren: Zunächst sollte geprüft werden, ob die Abmahnung berechtigt ist. Gegen eine Abmahnung kann man sich gerichtlich wehren. Der Ausgang solcher Verfahren lässt sich allerdings nicht vorhersagen. „Auf einen Prozess sollte man es besser nicht ankommen lassen, das ist es sicherlich nicht wert – und es stehen ja ausreichende Alternativen zur Verfügung,“ rät Anwalt Zink.

Auf Nummer sicher gehen: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte zukünftig alternative Bezeichnungen wie Online-Seminar, Online-Kurs, Online-Schulung, Internet-Seminar oder webbasiertes Seminar verwenden.