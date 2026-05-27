Bauministerin Verena Hubertz (SPD) plant eine härtere Gangart gegen Schrottimmobilien, eine Vereinfachung des Umweltschutzes und die Digitalisierung der Baugenehmigung.

Der Anlass klingt klein, deshalb hat Verena Hubertz (SPD) an diesem Mittwoch nichts ausgelassen, um zur Vorstellung des überarbeiteten Baugesetzbuches einen großen Auftritt hinzulegen. Sie lud in den großen Presseraum, ließ ein eigenes Logo erstellen und ein passendes Motto formulieren („Baugesetzbuch Upgrade – Aus Paragrafen werden Orte“), sogar eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Mammutwerks steht nun im Bauministerium. Auch der Begriffsstutzigste sollte verstehen: Hier wurde Großes geschaffen.

Am Mittwoch verabschiedete das Kabinett Hubertz’ Entwurf für die Novelle des Baugesetzbuches. „Das Baugesetzbuch liefert den Kommunen in Deutschland einen Rahmen dafür, wo gebaut wird und wie gebaut wird“, sagte Hubertz. „Mit dem Upgrade machen wir die Bauplanung in Deutschland schneller, digitaler, schlanker und flexibler.“ Es sei „der nächste Modernisierungs- und Beschleunigungsschritt nach dem Bauturbo“. Das Ziel: schnelleres und einfacheres Bauen in Deutschland.

Insgesamt umfasst die Novelle eine Vielzahl von Änderungen. Darunter folgende:

Bauen in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt sollen Städte und Kommunen den Wohnungsbau zum „überragenden öffentlichen Interesse“ erklären können. Heißt: Im Zweifel sticht der Wohnungsbau andere Ziele wie den Umwelt- und Denkmalschutz aus. Umweltprüfungen werden verkürzt.

Kommunen werden verpflichtet, digitale Instrumente einzusetzen, auch für die Bürgerbeteiligung. Die sogenannte Bauleitplanung (steuert Stadtentwicklung durch Flächennutzungs- und Bebauungspläne) soll künftig in zwei statt zehn bis 15 Jahren abgeschlossen sein.

Zur Bekämpfung von Schrottimmobilien wird das Vorkaufsrecht der Gemeinden vereinfacht werden. Kommunen sollen künftig außerdem Eigentümer einfacher zur Beseitigung baulicher Mängel verpflichten können. Bei „extremem Missbrauch“ kann die Kommune enteignen.

Die Novelle soll nach Plänen der Bauministerin im Herbst verabschiedet werden und zu Januar 2027 in Kraft treten.