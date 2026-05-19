Der Pfälzer Baumarkt-Konzern Hornbach hat sein Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) mit einem etwas niedrigeren Gewinn als im Vorjahr abgeschlossen.

Bei einem um 3,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz lag der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit, Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern) bei 264,7 Millionen Euro. Das waren 1,8 Prozent weniger als im vorigen Geschäftsjahr. Das hat der Baumarkt-Konzern am Dienstag mitgeteilt.

Hornbach erachtet das angesichts eines weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit gestiegenen Kosten und tendenzieller Konsumzurückhaltung als erfolgreich.

Die Dividende soll stabil bleiben. Hornbach will der Hauptversammlung, die am 10. Juli stattfindet, wie im Vorjahr eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie vorschlagen.

Hornbach weiter auf Expansion bedacht

Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 erwartet der SDax-Konzern mit Sitz in Bornheim in der Südpfalz einen Nettoumsatz auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 sowie ein bereinigtes Ebit (Betriebsgewinn) in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26.

Die Prognose reflektiere einerseits das geplante Wachstum durch neue Märkte und auf bestehender Fläche sowie andererseits anhaltende geopolitische Unsicherheiten. „Wir blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27, auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll bleibt“, sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG. Der europäische Markt, auf dem Hornbach aktiv ist, sei attraktiv und biete „insbesondere in Osteuropa hohes Nachfragepotenzial“, sagt Hornbach.

Albrecht Hornbach: Erfreulich gestartet

In die Frühjahrssaison sei man aus seiner Sicht erfreulich gestartet, sagt Albrecht Hornbach. Es sei aber damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen wie der Iran-Krieg „negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden“.

Dennoch will Hornbach in den kommenden Jahren seine Wachstumsstrategie umsetzen und die organische Expansion in bestehenden Märkten und auch im neuen Geschäftsgebiet Serbien kontinuierlich vorantreiben.

Die Investitionen werden, so der Hornbach-Konzern, im Geschäftsjahr 2026/27 voraussichtlich ansteigen.

Knapp 2700 Mitarbeiter in der Pfalz

Die Anzahl der Mitarbeiter der Hornbach-Gruppe bleibt auf einem stabilen Niveau. Zum Stichtag 28. Februar 2026 hatte der Konzern 12.347 Mitarbeiter in Deutschland und damit ähnlich viele wie im vergangenen Jahr (12.439 Mitarbeiter).

In der Pfalz arbeiten derzeit 2689 Menschen für das Unternehmen, rund 2000 in der Zentrale in Bornheim.

Die größte Gesellschaft des Konzerns, die Hornbach Baumarkt AG, betreibt 177 großflächige Bau- und Gartenmärkte samt Online-Shops in neun europäischen Ländern. In Serbien ist Hornbach dabei, sein zehntes Land als Standort zu erschließen.

In Deutschland ist Hornbach bei den Baumärkten die Nummer drei hinter Obi und Bauhaus.