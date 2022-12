Der lange Bauboom ist vorbei. Teure Materialien und höhere Zinsen überfordern viele Hausbauer – die Baubranche fordert Hilfe von der Politik gegen einen Einbruch im Wohnungsbau.

Angesichts vieler stornierter Projekte warnt die deutsche Bauwirtschaft vor einem Einbruch im Wohnungsbau und fordert Unterstützung von der Politik. In früheren Krisen wie der Corona-Pandemie und der globalen Finanzkrise habe es große staatliche Investitionen der Bundesregierung gegeben. „Wann, wenn nicht jetzt, will die Politik in den Bau investieren?“, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutsches Baugewerbes (ZDB).

Seit 2015 sei die Bevölkerung in Deutschland im Saldo um rund drei Millionen Menschen gewachsen, davon stammen viele aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Sie alle bräuchten Wohnraum. In dieser Situation habe das Wirtschaftsministerium die KfW-Neubauförderung für 2023 drastisch auf 1 Milliarde Euro verringert, kritisierte Pakleppa. Zum Vergleich: Bis Ende November 2022 bewilligte die KfW 16,4 Milliarden Euro für neugebaute Wohngebäude.

Hohe Anforderungen an Energieverbrauch

Im Januar hatte das Bundeswirtschaftsministerium wegen einer Antragsflut Zuschüsse der Förderbank KfW für energieeffizientes Bauen und Sanieren vorzeitig beendet. Im Frühjahr wurde das Programm fortgesetzt und kurz darauf wieder gestoppt, da der Geldtopf ausgeschöpft war. Seitdem gibt es nur Mittel für Neubauten, die den strengen Effizienzhausstandard 40 erreichen und ein Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen nachweisen. Subventioniert werden soll künftig vor allem die Sanierung im Bestand, da der Klimaschutzeffekt hier laut Ministerium größer ist als im Neubau. In einem späteren Schritt soll die Neubauförderung für 2023 grundlegend umgestaltet werden. EH40 bedeutet, dass ein Gebäude nur 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein Standardhaus benötigt.

ZDB-Präsident Reinhard Quast forderte, die Neubauförderung nicht zu kürzen und geplante Sonderabschreibungen beim Wohnungsbau nicht an den EH40-Standard zu koppeln. „Bauherren und Baufirmen ächzen zunehmend unter den politischen Vorgaben im Bereich Nachhaltigkeit.“ Es sei kaum möglich, günstig zu bauen. „Ein Quadratmeter im Wohnungsbau kostet rund 4000 Euro. Darunter geht es nicht.“

Der ZDB, der 35.000 mittelständische Baufirmen vertritt, schlug eine Ausweitung der Sonderabschreibungen für Mietwohnungsneubauten vor. „Wäre es möglich, jede Wohnung statt mit 2 Prozent wie derzeit mit 10 Prozent über zehn Jahre abzuschreiben, würde das den Wohnungsbau kräftig ankurbeln“, sagte Quast. Für den Staat würde das allerdings milliardenschwere Steuerausfälle bedeuten. Der Baubranche macht es insbesondere zu schaffen, dass im Wohnungsbau viele Projekte storniert werden, weil sie wegen hoher Baukosten und gestiegener Zinsen zu teuer sind. Im November waren laut Ifo-Institut 16,7 Prozent der Firmen am Bau von Absagen betroffen. In früheren Jahren seien es nur 1 bis 2 Prozent gewesen, sagte Pakleppa. Auch die Baugenehmigungen sind im Herbst eingebrochen.

Der ZDB erwartet, dass im kommenden Jahr nur 245.000 Wohnungen fertig werden. Das einstige Ziel der Bundesregierung von jährlich 400.000 neuen Wohnungen würde damit erneut weit verfehlt.