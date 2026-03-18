Sie galt als Vorzeigeprojekt, jetzt liegt sie auf Eis: Die ACC-Batteriezellfabrik in Kaiserslautern. Die Bundesregierung hat wenig getan, um den Kollaps zu verhindern.

Als bekannt wurde, dass das Projekt ACC-Batteriezellfabrik in Kaiserslautern vorerst nicht weiterverfolgt werden soll, schlug das hohe Wellen, auch politisch. Mit insgesamt 437 Millionen Euro wollte der Bund die Fabrik fördern Doch wie sich nun zeigt, hat zumindest das Wirtschaftsministerium nicht allzu viel getan, um ein Scheitern abzuwenden.

Seit Amtsantritt von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat es kein einziges Gespräch zwischen ihr oder ihren Staatssekretären und ACC gegeben. Das geht aus der Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor (liegt der RHEINPFALZ exklusiv vor).

Bereits zum runden Tisch, zu dem Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) eingeladen hatte, kam nicht Reiche, sondern eine Abteilungsleiterin. Man stehe laut Ministerium „in kontinuierlichem Austausch mit dem Land Rheinland-Pfalz zu verschiedenen Themen rund um ACC“.

„Ernüchternd“

Der grüne Bundestagsabgeordnete Julian Joswig nennt die Rückmeldung „ernüchternd“. „Statt einer klaren Strategie für den Hochlauf der Batteriezellfertigung und für das ACC-Werk in der Westpfalz erleben wir von Schwarz-Rot ein Herumlavieren und eine mangelnde Prioritätensetzung“, sagt er. „Seit ihrem Amtsantritt war Katherina Reiche kein einziges Mal in Rheinland-Pfalz, das passt ins Bild der schwarz-roten Regierung, die gerne über Industriepolitik redet, aber nicht konsequent handelt.“

Laut Bundesregierung sind von den 19 geplanten Batteriezellproduktionen acht pausiert oder gestoppt. Auch das ACC-Projekt in Kaiserslautern wird als „pausiert“ gelistet. „Eine endgültige Entscheidung (...) ist nach Kenntnis der Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final getroffen worden“. Bislang sind 2,75 Millionen Euro an Bundesmitteln ausbezahlt worden. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Projektes wolle die Regierung Möglichkeiten prüfen, Fördermittel zurückzuverlangen.

Joswig sieht auch Ministerpräsident Schweitzer in der Verantwortung. Der verkaufe bis heute das Aufweichen des Verbrenner-Verbotes als Erfolg und untergrabe damit „die Planungssicherheit, die Investitionen in Batteriezellfertigung überhaupt erst ermöglicht“, so Joswig. „Wer Zukunftstechnologien ausbremst, darf sich nicht wundern, wenn Zukunftsinvestitionen ausbleiben.“