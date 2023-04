Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Opel-Standort in Kaiserslautern errichtet ein Joint Venture aus drei Unternehmen in den kommenden Jahren ein Werk für Batteriezellen, die in Elektroautos verbaut werden. Rund 2 Milliarden Euro werden investiert, ein Viertel davon schießen Bund und Land zu. Etwa 2000 Arbeitsplätze sollen so in der Westpfalz entstehen.

„Fundamentaler Schritt“, „große Anstrengung“, „europäische Marktführerschaft“: Die Redner bei der Übergabe des Förderbescheids am Donnerstag