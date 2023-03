Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine neuen Organisationseinheit der BASF soll die umfangreichen unternehmensübergreifenden Aktivitäten bündeln und beschleunigen, mit denen der Ludwigshafener Chemiekonzern seine hochgesteckten Ziele bei der Verringerung der CO2-Emissionen erreichen will.

Bis zum Jahr 2030 will die BASF die CO 2 -Emissionen um 25 Prozent gegenüber 2018 senken. Bis 2050 will der Konzern klimaneutral werden. Die neue Einheit namens Net Zero Accelerator soll