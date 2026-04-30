Die BASF ist trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen weltweit stabil in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Der Ludwigshafener Chemiekonzern habe im ersten Quartal ein vom chinesischen Markt getragenes solides Mengenwachstum verzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Seit März sei das Geschäft wesentlich geprägt durch den Konflikt im Nahen Osten. „In diesem anspruchsvollen Marktumfeld hat BASF Widerstandsfähigkeit bewiesen und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 2,4 Milliarden Euro erzielt, nach 2,5 Milliarden Euro im Vorjahresquartal“, sagte BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen ist eine für die BASF zentrale Gewinnkennzahl und bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen. Am Donnerstag finden sich tausende BASF-Aktionäre im Mannheimer Congress Center Rosengarten zur Hauptversammlung zusammen.

Den Angaben zufolge ging der Umsatz im ersten Quartal leicht zurück auf 16,0 Milliarden (Vorjahreszeit: 16,5 Mrd) Euro. Ursache seien stark negative Währungseffekte durch Dollar und chinesischen Renminbi sowie durch Wettbewerbsdruck leicht gesunkene Preise. Finanzvorstand Elvermann sagte, ohne währungsbedingte Belastungen von mehr als 100 Millionen Euro hätte das EBITDA vor Sondereinflüssen das Niveau des Vorjahresquartals erreicht.

Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen legte allerdings auf 927 Millionen (808 Mio) Euro zu.