Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF verkauft alle seine Produktionsanlagen im Frankfurter Industriepark Höchst.

Käufer ist die ProChem InnoTec GmbH. Das Frankfurter Unternehmen gehört zur ebenfalls in Frankfurt ansässigen ProChem-Gruppe, die eigenen Angaben zufolge mit 200 Mitarbeitern und mehreren Standorten in der Region Rhein-Main und im Saarland chemische Lohnfertigung betreibt. Die beiden Unternehmen hätten eine Vereinbarung über den Verkauf der BASF-Produktionsanlagen mit einer Produktionskapazität von 24.000 Jahrestonnen im Industriepark Höchst unterzeichnet, teilte die BASF am Freitag mit. Der Abschluss der Transaktion wird demnach für das Ende des ersten Quartals 2027 erwartet. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde nichts bekannt.

Die Transaktion umfasse alle BASF-Produktionsanlagen im Industriepark Höchst, hieß es weiter. Diese seien bisher für die Produktion von Glufosinat-Ammonium genutzt worden, dessen Herstellung zum Ende des Jahres 2024 eingestellt worden sei. Mit der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums werde die BASF den Industriepark Höchst verlassen, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern weiter mit.

Ankündigung des Ausstiegs

Die BASF hatte bereits Mitte 2024 den Ausstieg aus der Produktion in Höchst angekündigt und mitgeteilt, sie baue an ihren Produktionsstandorten in Frankfurt und Knapsack ab 2026 schrittweise alle 300 Arbeitsplätze ab. Sie wolle aus wirtschaftlichen Gründen die Produktion des Herbizid-Wirkstoffs Glufosinat-Ammonium (GA) an den beiden Standorten bis Ende 2024 einstellen, hieß es damals. Zusammenstellungen aus GA und Beistoffen wurden in Frankfurt noch bis 2025 gefertigt. Die Produktionsanlagen sollten den damaligen Angaben zufolge dann stillgelegt, die Standorte aufgegeben werden.

Der Käufer ProChem InnoTec ist seit 2025 mit zwei Betrieben im Industriepark Höchst vertreten. Jochen Pohl, Chef der ProChem Gruppe, sagte, der Erwerb der BASF-Anlagen sei ein Meilenstein für ProChem und lege die Basis für nachhaltiges Wachstum.