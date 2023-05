Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neben einer Flut an Unternehmenszahlen bringt die neue Woche wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung.

Die Bilanzsaison läuft auf Hochtouren. Am Mittwoch öffnet mit der BASF ein Unternehmen seine Bücher, das von den hohen Kosten für Erdgas ganz besonders stark betroffen ist. Bereits am 12. Oktober warnte die BASF vor einem Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal und kündigte ein Sparprogramm an.