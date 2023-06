Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Chemiekonzern legt mehr als neun Großanlagen in seinem Produktionsverbund in Ludwigshafen still. Das europäische Geschäft trägt immer weniger zum Gewinn bei. China dagegen gilt als „Schlüssel zum Wachstum“. Der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller verspricht, Ludwigshafen werde größter Standort der BASF-Gruppe bleiben.

Die Wettbewerbsfähigkeit Europas leide zunehmend unter Überregulierung, sagte am Freitag BASF-Chef Martin Brudermüller zur Vorlage der Bilanzzahlen. Die Wettbewerbsfähigkeit