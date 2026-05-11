Der BASF-Geschäftsbereich Agricultural Solutions hat eine neue Anlage für Biotechnologie-basierte Pflanzenschutzprodukte in Ludwigshafen in Betrieb genommen.

Wie die BASF weiter mitteilte, sei dafür ein Betrag im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich investiert worden. Agricultural Solutions ist das Agrargeschäft des Konzerns, das bis Anfang 2027 börsenreif gemacht werden soll, um einen Minderheitsanteil an die Frankfurter Börse zu bringen. Seit Anfang Mai verantwortet ein eigener vierköpfiger Vorstand (Management Board) unter Leitung von Livio Tedeschi den Übergang von Agricultural Solutions zu einem unabhängigen, börsennotierten Unternehmen. Tedeschi ist auch Mitglied des BASF-Vorstands.

„Wichtiger Meilenstein“ für Agrarsparte

Die neue Anlage im Stammwerk stellt biologische Fungizide und Produkte zur biologischen Saatgutbehandlung her. In dieser von der BASF BioHub genannten Anlage wandeln Mikroorganismen mittels Fermentation nachwachsende Rohstoffe wie etwa Glukose in die gewünschten Produkte um. Einer der eingesetzten Mikroorganismen ist das Bakterium Bacillus amyloliquefaciens, das den Ausgangspunkt für das biologische Fungizid Serifel bildet. Aus dem Pilzstamm Penicillium coprobium wird der Hauptbaustein des Insektizids Inscalis gebildet.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme des BioHub sei ein wichtiger Meilenstein für BASF Agricultural Solutions, sagte Melanie Bausen-Wiens, Mitglied des Management Boards Agricultural Solutions, verantwortlich für den Bereich Technologie. Die interne Produktion verknüpfe die Forschungsexpertise der BASF direkt mit der industriellen Fertigung. So könnten biotechnologische Innovationen schneller vorangetrieben werden.

BASF Agricultural Solutions investierte nach eigenen Angaben 2025 rund 990 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro.