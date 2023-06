Im Februar hat der Chemiekonzern BASF einen kräftigen Stellenabbau und die Schließung von Anlagen in seinem Stammwerk Ludwigshafen verkündet. Am Mittwoch dagegen hat die BASF mit dem Bau zweier neuer Anlagen in Ludwigshafen begonnen.

60 neue Arbeitsplätze sollen mit den beiden zusätzlichen Anlagen für Menthol und Linalool im stark wachsenden Bereich Riech- und Geschmacksstoffe entstehen. Die Anlagen sollen 2026 in Betrieb gehen.

„Diese Investitionen sind ein sichtbares Zeichen dafür, wie wir das Produktportfolio des Standorts Ludwigshafen umbauen wollen mit stärkerem Fokus auf nachhaltige und damit wettbewerbsfähige Produktlinien“, sagt Uwe Liebelt, BASF-President European Site & Verbund Management. „So machen wir Ludwigshafen zu dem führenden Standort für nachhaltige Chemieproduktion in Europa“, sagt Liebelt.

BASF: 2 Milliarden jährlich für Standort Ludwigshafen

Pro Jahr investiere sie 2 Milliarden Euro in den Standort Ludwigshafen, betont die BASF erneut.

Für das im Februar konkretisierte Sparprogramm indes, das das Stammwerk in Ludwigshafen hart trifft, hatte der Konzern jede Menge Kritik geerntet. Damals verkündete die BASF, dass unterm Strich konzernweit 2600 Stellen ersatzlos wegfallen, 1800 davon in Ludwigshafen in Einheiten außerhalb der Produktion. Mitarbeitern sollten entsprechende Angebote gemacht werden, etwa intern zu wechseln. Zudem verkündete die BASF damals, mehr als neun Großanlagen im Stammwerk stillzulegen.

118.000 Tonnen Citral pro Jahr

Die beiden neuen Anlagen für Menthol und Linalool respektive für das Vorprodukt Citral sind laut BASF in Kombination mit einer neuen Anlage am Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang zu sehen. Mit der Investition erhöht sich die Jahreskapazität der BASF bei der Citral-Produktion auf 118.000 Tonnen.

Geschmacksstoffe für Zahnpasta und Schokolade

Das Folgeprodukt Menthol wird etwa in Zahnpasta und in anderen Körperpflegeprodukten verwendet. In der pharmazeutischen Industrie ist Menthol vor allem als Wirkstoff in kühlenden Gelen, Cremes und Sprays bekannt.

Linalool ist ein Lavendel-Aromastoff; eines der größten Einsatzgebiete sind Waschmittel. Zudem ist Linalool in Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie in Parfüms enthalten oder als Geschmacksstoff in Schokolade und Gewürzprodukten.