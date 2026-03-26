Dass der Chemiekonzern BASF seinen Verbundstandort in Südchina erfolgreich eröffnet hat, daran hat ein Ingenieur aus der Pfalz mit einem berühmten Namen einen großen Anteil.

Joachim Thiel, seit 1995 bei der BASF, ist der Bauleiter des Großprojekts am Südchinesischen Meer. Der heute 59-Jährige ist 2019 für die Megaaufgabe nach China delegiert worden.

Seitdem war der Senior Vice President mit einigen Unterbrechungen vor allem während der Corona-Pandemie überwiegend in China und nur selten daheim in Neustadt-Mußbach, wo seine Frau und sein Sohn leben.

35.000 Menschen auf der Baustelle der BASF Zhanjiang

Thiel, der in Kaiserslautern Maschinenbau studiert hat und promovierter Verfahrenstechniker ist, begeisterte sich sofort für die Aufgabe, einen Standort von null an zu gestalten. „Ich bin bekennender Pfälzer, aber ich liebe es auch, in China zu arbeiten“, sagt Thiel. In der Spitze waren auf der vier Quadratkilometer großen Baustelle 35.000 Menschen, die allermeisten davon Chinesen. In China herrsche eine Mentalität vor, die ihm gefalle, sagt Thiel; „es möglich zu machen“.

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Joachim Thiel erfahrener Anlagenbauer bei der BASF

Auch deswegen sei der Standort günstiger geworden als die geplanten 10 Milliarden Euro und auch jetzt schon fertig. Thiel war bereits zuvor geübter Anlagenplaner, besitzt an der neuen Acrylanlage in Zhanjiang gar eigene Patente. Er ist in Mannheim geboren, ging in Neustadt ins Gymnasium, sein Vater hat unter anderem bei Grünzweig und Hartmann in Ludwigshafen gearbeitet. Und Thiel ist Handballtorwart, hat Dritte Liga gespielt für Hochdorf, Haßloch und als Student in Dansenberg.

Berühmter Bruder – „der Hexer“

Sein Bruder Andreas (66) ist der berühmte einstige Weltklasse-Handballkeeper, 256-maliger Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillengewinner von 1984, der „Hexer“. Und Joachim Thiel? Für ihn endet die so erfolgreiche Zeit in Zhanjiang im Dezember. Dann geht es zurück in die Pfalz. Dort würde er dann gerne bleiben und wieder ganz in die Pfälzer Lebensart eintauchen. Immerhin indes kommt in Zhanjiang für Genießer zumindest einmal im Jahr eine stolze Lieferung aus der BASF-Weinkellerei an.