Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die BASF macht sich mit massiven Investitionen in Ökostrom aus Windkraft unabhängiger bei der Energieversorgung. Der am Donnerstag bekannt gegebene Einstieg in den aktuell größten Meeres-Windpark der Welt ist ein weiterer Schritt, um klimaschädliche fossile Brennstoffe in der Chemieproduktion zu ersetzen.

Die BASF erwirbt knapp die Hälfte an einem vom schwedischen staatlichen Energiekonzern Vattenfall konzipierten Meeres-Windpark. Beide Unternehmen haben einen Vertrag über den Kauf