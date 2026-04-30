Die BASF ist trotz weltweit schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen stabil in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Heute treffen sich die Aktionäre wieder in Präsenz.

Der Ludwigshafener Chemiekonzern habe im ersten Quartal ein vom chinesischen Markt getragenes solides Mengenwachstum verzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Seit März sei das Geschäft wesentlich geprägt durch den Konflikt im Nahen Osten. „In diesem anspruchsvollen Marktumfeld hat BASF Widerstandsfähigkeit bewiesen und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 2,4 Milliarden Euro erzielt, nach 2,5 Milliarden Euro im Vorjahresquartal“, sagte BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen ist eine für die BASF zentrale Gewinnkennzahl und bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen. Am Donnerstag finden sich außerdem tausende BASF-Aktionäre im Mannheimer Congress Center Rosengarten zur Hauptversammlung zusammen.

Durch den Konflikt im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus stünden die Lieferketten weltweit unter hohem Stress, sagte BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann am Donnerstag vor Analysten. Die BASF habe deshalb ein Krisenreaktionsteam aktiviert, um Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. Die BASF stehe aber besser da als viele Konkurrenzunternehmen. In den kommenden Wochen sieht Elvermann für den Ludwigshafener Chemiekonzern keine signifikanten Risiken bei den Lieferketten für die eigene Produktion und auch nicht bei der Lieferung an die eigenen Kunden.

Hohe staatliche Entschädigung

Das solide Mengenwachstum im ersten Quartal führte Elvermann unter anderem auf den Produktionsstart in dem neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang zurück, aber auch auf die Wiederaufnahme der Vitaminproduktion im Stammwerk in Ludwigshafen.

Den Angaben zufolge ging der Umsatz im ersten Quartal leicht zurück auf 16,0 Milliarden (Vorjahreszeit: 16,5 Mrd) Euro. Ursache seien stark negative Währungseffekte durch Dollar und chinesischen Renminbi sowie durch Wettbewerbsdruck leicht gesunkene Preise. Finanzvorstand Elvermann sagte, ohne währungsbedingte Belastungen von mehr als 100 Millionen Euro hätte das EBITDA vor Sondereinflüssen das Niveau des Vorjahresquartals erreicht.

Der Gewinn unterm Strich (Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen) legte allerdings auf 927 Millionen (808 Mio) Euro zu. Das lag an deutlich höheren Dividendenzahlungen an die BASF, insbesondere von Wintershall Dea, die ausgezahlt wurden, nachdem Wintershall Dea im Rahmen staatlicher Investitionsgarantien für den Verlust des Russland-Geschäfts entschädigt worden war. Elvermann hatte bereits im Februar zur Vorlage der Bilanz 2025 erläuterte, dass dem Konzern bis 2028 aus Bundesgarantien zusammen 1,8 Milliarden Euro zufließen.

Tausende Aktionäre erwartet

Trotz der großen Unsicherheit wegen des Konflikts im Nahen Osten bleibt die BASF bei ihrer Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Das EBITDA vor Sondereinflüssen für 2026 erwartet der Konzern bei 6,2 Milliarden bis 7,0 Milliarden Euro (2025: 6,6 Mrd Euro).

Die Hauptversammlung am Donnerstag findet in Präsenz in Mannheim statt. Nach den Erfahrungen mit der nach Corona ersten virtuell durchgeführten Hauptversammlung 2025 hatte der BASF-Vorstand für die folgenden vier Jahre beschlossen, das Format der Hauptversammlung jährlich zu wechseln. Demnach findet auch 2028 eine Präsenz-Hauptversammlung in Mannheim statt. 2027 und 2029 soll das virtuelle Format genutzt werden. Im vergangenen Jahr hatten in der Spitze 2152 Aktionäre die virtuelle Hauptversammlung verfolgt. Am Aktionärstreffen ein Jahr zuvor in Präsenz hatten noch rund 5000 Anteilseigner teilgenommen.