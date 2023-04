Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die BASF kommt mit ihrer globalen Strategie bei Batteriematerialien einen großen Schritt voran und stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeit in China mit einem Gemeinschaftsunternehmen.

Die neue gegründete BASF Shanshan Battery Materials Co. Ltd. konzentriere sich auf den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge in der Volksrepublik, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern