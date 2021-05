Konzernchef Martin Brudermüller wollte sich am Mittwoch kaum auf eine Prognose zur geschäftlichen Zukunft des Ludwigshafener Chemiekonzerns festlegen. Er verriet dann aber doch „mehr Details als sonst“.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den Chemiekonzern fest im Griff. BASF-Chef Martin Brudermüller sagte, die wirtschaftliche Entwicklung sei „sehr unsicher und intransparent“. Deshalb, so fuhr er fort, „werden wir auch heute keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2020 machen“. Der Konzern legte am Mittwoch detaillierte Halbjahreszahlen vor, nachdem er erste Ergebnisse bereits am 10. Juli veröffentlicht hatte.

Einen Blick in die unmittelbare Zukunft wagte Brudermüller dann doch: Für das laufende dritte Quartal erwarte die BASF derzeit „noch keine wesentliche Verbesserung des Ebit vor Sondereinflüssen“ gegenüber dem zweiten Quartal 2020. Das liege unter anderem an der im August generell niedrigeren Nachfrage und an der Saisonalität des Agrarchemie-Geschäfts.

Im zweiten Quartal war coronabedingt das Geschäfts bei der BASF eingebrochen. Das Betriebsergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen erreichte nur 226 Millionen Euro, ein Rückgang von 77 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahreszeit. Unterm Strich gab es sogar rote Zahlen. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen stand mit minus 878 Millionen Euro zu Buche. Grund dafür war maßgeblich das Beteiligungsunternehmen Wintershall Dea, in das der Chemiekonzern sein Öl- und Gasgeschäft ausgegliedert hatte. Hier musste die BASF wegen des corona-bedingten Ölpreisverfalls eine Wertberichtigung vornehmen.

„Gewisses Risiko“

Brudermüller deutete an, dass es weitere Wertberichtigungen geben könnte. Komme es nicht zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung auf Vorkrisenniveau, dann bestehe „ein gewisses Risiko“, dass der Wert einiger Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte angepasst werden müsse.

Um deutlich zu machen, warum die BASF zurückhaltend ist mit einer Prognose, lieferte Brudermüller am Mittwoch „mehr Details als sonst“, wie er sagte. Die täglichen Auftragseingänge legten im Vergleich zur Vorjahreszeit zwar langsam wieder zu, lägen aber auch im Juli noch unter dem Niveau des Vorjahres. Das Geschäft bleibt dabei sehr kurzfristig. 80 Prozent des Auftragsbestandes hätten ihr Lieferdatum in den nächsten beiden Monaten. „Wir haben keine Sicht darüber hinaus“, sagte der BASF-Chef.

Weiter Personalabbau

Im zweiten Quartal 2020 sei der BASF-Absatz um 11 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal geschrumpft. Bei der wichtigsten Kundenbranche der BASF, der Autoindustrie, war der Einbruch durch Corona besonders tief. Betroffen davon waren die BASF-Segmente Surface Technologies (Oberflächentechnologien), Materials (Grundprodukte und Kunststoffe) und Industrial Solutions (Industrielösungen). Dagegen sei der Absatz bei Nutrition & Care (Ernährung und Pflege) und Agricultural Solutions (Agrarchemie) gestiegen. Der tägliche Auftragseingang war im April auf 27 Prozent unter Vorjahresmonat gefallen, erholte sich aber bis auf minus 9 Prozent im Juli.

Der Konzern baut wie geplant weiter Personal im Ludwigshafener Stammwerk ab. Die BASF beschäftigte dort Ende Juni dieses Jahres 34.309 Mitarbeiter. Das waren 992 weniger als ein Jahr zuvor. Am BASF-Standort Ludwigshafen, dem weitere Gruppengesellschaften zugeordnet werden, waren es Ende Juni 38.995 Beschäftigte, genau 991 Mitarbeiter weniger als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal hat die BASF demnach im Stammwerk 297 Stellen abgebaut. Damit fielen fast ebenso viele Arbeitsplätze weg wie im ersten Quartal 2020, als 290 Jobs gestrichen wurden. Die BASF baut im Rahmen ihres „Exzellenzprogramms“ bis Ende 2020 weltweit 6000 Stellen ab, die Hälfte davon in Deutschland.

