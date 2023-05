Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geschäftlich führt für die BASF kein Weg an China vorbei. Aber der hohe Einsatz dort birgt Risiken für den Chemiekonzern.

Bei der größten Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte der BASF geht es jetzt ans Eingemachte. An einem heiklen Ort. Bis zu 10 Milliarden Euro steckt der Konzern in seinen künftigen