Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF, der auch ein bedeutsamer Automobilzulieferer ist, erhält vom Bund und vom Land Brandenburg zusammen 175 Millionen Euro für den Aufbau einer Batteriematerialien-Produktion.

Den entsprechenden Förderbescheid nahm am Mittwoch im BASF-Werk Schwarzheide (Brandenburg) Standortleiter Jürgen Fuchs entgegen. Sowohl in Schwarzheide als auch in Harjavalta in Finnland investiert