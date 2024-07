Blasmusik auf einer Karibik-Kreuzfahrt, schnarchende Mitreisende und Nackedeis im Hotel – was man als Urlauber hinnehmen muss und was nicht. Kuriose Gerichtsverhandlungen.

Immer wieder versuchen Urlauber mit den kuriosesten Reisemängeln vor Gericht durchzukommen. Manchmal sind sie damit sogar erfolgreich, wie eine Streifzug durch die Klagen der letzten gut 30 Jahre zeigt.

Muss ich im Urlaub Blasmusik ertragen?

Im Prospekt hieß es über die Karibik-Kreuzfahrt, das Schiff verfüge über „Stil, Charme und Atmosphäre“ sowie allerlei andere Annehmlichkeiten. Eine Reisegruppe aus Deutschland hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass praktisch rund um die Uhr Blasmusik gespielt wurde. Bei der Ankunft an Bord stellte sich nämlich heraus, dass 500 der insgesamt 560 Passagiere zu einem schweizerischen Folkloreverein gehörten, die die „Schrammelgruppen und Blaskapellen“ an Deck, in den Sälen sowie Bars sehr genossen. Selbst die Lautsprecherdurchsagen in den einzelnen Kabinen erfolgten zumindest teilweise in allerschönstem Schwyzerdütsch. Das gefiel der deutschen Reisegruppe nicht so sehr, hatte sie doch eher mit karibischem Flair gerechnet. Das Landgericht Frankfurt am Main sah das ähnlich und ging ebenfalls davon aus, das Programm einer Karibik-Kreuzfahrt sei der Reiseroute angepasst und berücksichtige demnach auch „südamerikanische Rhythmen“, nicht aber „Kuhglocken, Blaskapellen, Jodler ... oder Trachtentänze“.

Darf man nackt im Hotel rumlaufen?

Wer in einem Hotel plötzlich von Nackedeis umzingelt wird, ohne dass diese zuvor angekündigt wurden, darf sich über einen schönen Reisemangel freuen. Das Oberlandesgericht Frankfurt gab einem Ehepaar recht, das sich auf einer Kuba-Reise ungewollt in einer Hotelanlage wiederfand, in der FKK praktiziert wurde. Das Gericht konnte das durchaus nachvollziehen, denn schließlich sei es „nicht jedermanns Geschmack ... fremde nackte Menschen um sich herum zu sehen“. Angesichts der nackten Tatsachen urteilte das OLG dann auch: „Die Grenze zur bloßen Unannehmlichkeit ist hier deutlich überschritten, dieser Umstand liegt vielmehr außerhalb der vereinbarten Sollbeschaffenheit und stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Tauglichkeit der Reise dar.“

Muss ich unhöfliche Hotelgäste ertragen?

Wer ein 5-Sterne-Luxushotel bucht, sollte auch über ein gewisses Mindestmaß an Niveau verfügen. Das meinte zumindest ein Ehepaar, in dessen tunesischer Premiumunterkunft sich offensichtlich „Barbaren“ eingenistet hatten. Die als niveaulos empfundenen Gäste des überbuchten Nachbarhotels, die kurzfristig in ihrem Nobeletablissement untergekommen waren, erdreisteten sich offenbar, in Badekleidung zum Essen zu erscheinen. Bei Tisch soll es sogar zu Rülpsern gekommen sein, zudem wurde Körpergeruch bemängelt. Das Amtsgericht Hamburg fand das alles nicht weiter schlimm und konnte keinen Reisemangel feststellen: „Körpergeruch und Badekleidung beim Essen sind typische – wenn auch nicht feine – Erscheinungen eines Strandhotels und somit als bloße Unannehmlichkeiten hinzunehmen, die ihren Grund in dem üblichen Rahmen menschlichen Zusammenlebens finden.“ Selbst das Rülpsen stellt demnach keinen Reisemangel dar: „Die daraus entstehende Beeinträchtigung erreicht ein rechtlich erhebliches Maß nicht.“

Was kann ich gegen Schnarcher tun?

Eine Afrika-Urlauberin, die unter Flug- und Platzangst litt, flog von Johannesburg aus nach Deutschland zurück. Auf diesem Rückflug musste sie allerdings neben einem ihr fremden Herren sitzen, der fürchterlich schnarchte. Das missfiel ihr sehr, denn so konnte sie nicht in den Schlaf finden. Das Amtsgericht Frankfurt am Main konnte allerdings keine Reisemängel feststellen. Dass auf einem Langstreckenflug nachts geschlafen wird und einzelne Personen schnarchen, „ist völlig normal“, befand das Gericht. „Schnarchen ist klassenunabhängig, es soll auch bei Passagieren der Business Class vorkommen.“

Schmarotzer in der Reise-Lounge

Ein Fluggast der Lufthansa hatte eine vermeintlich geniale Idee. Er kaufte sich ein sogenanntes „flexibles Business Class Ticket“ und checkte auch ein. Allerdings flog er nicht los, sondern ließ es sich in der Lounge der Fluggesellschaft gutgehen und nahm die dort gratis angebotenen Speisen und Getränke zu sich. Danach stornierte er kostenlos, was bei diesem speziellen Ticket auch nach dem Einchecken noch möglich war, und wiederholte die Prozedur insgesamt über dreißig Mal, ohne zu fliegen. Das gefiel der Lufthansa allerdings nicht so gut. Daher stellte die Gesellschaft dem Mann im Nachhinein für jeden einzelnen Besuch 55 Euro in Rechnung, insgesamt also knapp 2000 Euro. Das sei auch völlig in Ordnung so, meinte das Amtsgericht München und verurteilte den Schmarotzer zu dem entsprechenden Schadenersatz.

Entspricht das Hotelzimmer nicht den Vorstellungen?

Zwei Damen buchten eine Woche Urlaub in Sizilien. Da ihr Hotel aber überbelegt war, mussten sie gleich zweimal die Unterkunft wechseln. In dem Hotel, in dem sie schließlich landeten, gab es allerdings nicht den erhofften traumhaften Meeresblick, sondern nur den Ausblick in einen Hinterhof mit lauten Gänsen, die olfaktorisch nicht ganz einwandfrei waren. Das Amtsgericht München gab ihnen teilweise recht und gestand ihnen eine Minderung des Reisepreises zu, gab aber auch zu bedenken: „Die berechtigten Erwartungen an eine Reise sind auch in Relation zum Reisepreis zu sehen.“

Was bedeutet: „Nur wenige Gehminuten“?

„Nur wenige Gehminuten von den besten Restaurants und wunderschönen Stränden entfernt“, hört sich doch verlockend an. Das dachten sich auch eine Frau und ihre Tochter, die eine Costa-Rica-Reise gebucht hatten. An der Rezeption des Hotels angekommen, teilte man den beiden dann allerdings mit, der Strand sei besser per Taxi zu erreichen, weil er rund 25 Gehminuten entfernt war. Das Amtsgericht München befand, für „nur wenige Gehminuten“ gelte zumindest im Hochpreissegment eine Grenze von fünf Minuten Fußweg. Da die beanstandete Strecke zum Strand 1,3 Kilometer lang war, würde dies „selbst für erfahrene Läufer ein ambitioniertes Tempo“ von 15,6 Kilometer pro Stunde bedeuten.