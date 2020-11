Insolvenzverwalter Michael Jaffe hat den technologischen Kern des Zahlungsdienstleisters Wirecard an die spanische Santander Bank veräußert. Damit sind 1300 Arbeitsplätze gerettet

Den Kaufpreis nennt Jaffe nicht. In Finanzkreisen ist aber von einer dreistelligen Millionensumme die Rede. Inklusive bereits verkaufter Wirecard-Teile hat Jaffe damit über eine halbe Milliarde Euro als Insolvenzmasse gesichert. Dem stehen Schäden in vielfacher Milliardenhöhe gegenüber. Nicht verkaufen konnte Jaffe die Wirecard Bank, die nun abgewickelt wird. Unter dem Strich sind damit nun 1300 der einstmals 5800 Arbeitsplätze des ehemaligen Dax-Konzerns gerettet.

Geheimdienste und Geldwäsche

Allein am Firmensitz in Aschheim bei München wurden durch den jetzigen Verkauf an Banco Santander gut 500 Jobs gerettet. Die Spanier wollen von dort aus die Geschäfte weiterführen. Jaffe ist mit dem jüngsten Rettungserfolg zufrieden. „Wir haben damit auch den Investorenprozess für das Wirecard-Kerngeschäft trotz ungünstigster Voraussetzungen erfolgreich abschließen können“, sagte er. Das sei umso bemerkenswerter als sein Tun immer wieder durch Skandalmeldungen zur mutmaßlich kriminellen Wirecard-Vergangenheit überschattet wurde und anfangs keine Liquidität zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs mehr verfügbar war. Jaffe meint damit unter anderem seine eigene Entdeckung, nach der Wirecard-Konten kurz vor der Pleite vor drei Monaten von hochrangigen Verfügungsberechtigten des Konzerns leergeräumt wurden. Allein dadurch sind dreistellige Millionensummen in dunklen Kanälen verschwunden. Zudem wurde der flüchtige Ex-Vorstand Jan Marsalek, der als Hauptverdächtiger im Wirecard-Betrugsskandal gilt, zuletzt verstärkt mit Geheimdienstkreisen und Wirecard mit Geldwäschevorwürfen in Verbindung gebracht.