Kleine Solaranlagen auf dem Balkon können sich bereits nach wenigen Jahren rentieren. Die Bundesregierung erleichterte die Anmeldung zuletzt und Mieterinnen und Mieter haben grundsätzlich Anspruch auf Strom vom Balkon. Worauf zu achten ist.

Welche Standorte sind geeignet?

Die Anlagen können je nach Bauart auf dem Balkon, auf der Terrasse oder auf der Garage platziert oder auch an der Hausfassade montiert werden. Ein einzelnes Modul ist meist kleiner als zwei Quadratmeter und wiegt weniger als 30 Kilogramm. Ein integrierter Modulwechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der direkt ins Hausnetz eingespeist und verbraucht werden kann. Die Haushaltsgeräte im eigenen Stromkreis benutzen immer zuerst den Strom des Solargeräts und ergänzen dann den Netzstrom.

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) empfiehlt, dass das Solargerät „in Richtung des unverschatteten Himmels blickt“. Die Anlagen bringen bei einer Ausrichtung nach Süden die größte Leistung. Je nördlicher die Module blicken, desto schlechter wird die Sonnenausbeute. Damit die Module im optimalen Winkel zur Sonne stehen, sollten sie zwischen 30 und 45 Grad geneigt sein.

Rentieren sich die Mini-Anlagen?

Während Solarmodule auf dem Dach mehrere tausend Kilowattstunden erzeugen, sind es bei den Mini-Photovoltaik-Anlagen auf dem Balkon nur wenige hundert Kilowattstunden. Die meisten Balkon-Solarmodule haben bislang eine Leistung von 200 bis 600 Watt. Das Solarpaket der Bundesregierung, im Mai dieses Jahres in Kraft getreten, sieht vor, dass auch Geräte mit 800 Watt Ausgangsleistung am Wechselrichter genutzt werden können.

Auch Anlagen mit weniger Leistung können sich rechnen. Seit vergangenem Jahr sind die Module von der Mehrwertsteuer befreit, günstige Modelle gibt es schon für wenige hundert Euro. Dazu kommen – eventuell – Kosten für die Installation durch einen Handwerksbetrieb. Die Balkon-Anlagen können die Stromkosten eines Haushalts um 50 bis 200 Euro pro Jahr senken, abhängig ist das unter anderem von der Sonneneinstrahlung und von den Verbrauchsgewohnheiten: Sonnenstrom fällt tagsüber an und muss dann auch verbraucht werden. Die Anschaffung macht sich so in wenigen Jahren bezahlt. Abschätzen lässt sich die Wirtschaftlichkeit mit dem Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin (https://solar.htw-berlin.de/rechner/stecker-solar-simulator/).

Lohnt sich die Einspeisung ins öffentliche Netz?

Zwar können auch die Mini-Anlagen von der EEG-Einspeisevergütung profitieren und damit Geld verdienen. „Allerdings ist die Menge des eingespeisten und damit vergüteten Stroms voraussichtlich sehr gering“, schränkt der Elektrotechnikverband VDE ein. Der bürokratische Aufwand lohne sich meist nicht.

Wie werden die Module angeschlossen?

Wer eine steckfertige Solaranlage kauft, kann sie direkt über die Steckdose an das hauseigene Stromnetz anschließen. Bei kleinen Anlagen ist das den Herstellern zufolge meist gefahrlos über die normale Schutzkontaktsteckdose möglich. Das Netzwerk der Verbraucherzentralen betont, dass Stecker-Solargeräte „sehr sicher“ sind.

Was müssen Anlagenbetreiber noch tun?

Komplizierte Verfahren entfallen seit diesem Jahr. Das Balkonkraftwerk muss nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden. Der Eintrag ins Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur reicht aus.

Durch die Änderung im Solarpaket ist auch der Austausch des Stromzählers nicht mehr Voraussetzung. Früher war es so, dass ein Zweirichtungszähler im Haus vorhanden sein muss, damit die Balkon-PV-Anlage ans Netz gehen darf. Nun ist der Einbau auch mit älteren Zählern erlaubt, die sich rückwärts drehen können. Dieser muss dann innerhalb von vier Monaten durch den Netzbetreiber ausgetauscht werden.

Mieter haben bald grundsätzlich Anspruch auf ein Steckersolargerät, der Bundestag hat dies Anfang Juli beschlossen. Das entsprechende Gesetz soll im Herbst in Kraft treten, laut dem Portal Finanztip im Oktober. Sogenannte Balkonkraftwerke werden dann als privilegierte Maßnahme ins Mietrecht aufgenommen. Vermietende können den Wunsch nur noch in Ausnahmefällen ablehnen.