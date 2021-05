Der Green Deal der EU müsste Anlass zu einer massiven Verbesserung des Bahnverkehrs sein. Ein Kurswechsel der Verkehrspolitik ist überfällig.

An Absichtserklärungen, dass angesichts ambitionierter Klimaschutzziele viel mehr für den Schienenverkehr getan werden muss, fehlt es inzwischen nicht mehr. Die Realität sieht leider anders aus. Das angekündigte Bahn-Elektrifizierungsprogramm der Bundesregierung hat sich als ein schlechter Witz entpuppt und eine massive Aufstockung der Mittel für den Streckenausbau, die für den Deutschland-Takt dringend gebraucht wird, steht bisher aus.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) macht viel Wirbel um das Programm TEE 2.0. Es kann tatsächlich einige nützliche Anstöße für die (Wieder-)Einführung von Nachtzügen oder Direktverbindungen geben. Aber das Wachstumspotenzial für den Bahnverkehr in Europa liegt sicher nicht in erster Linie auf Strecken wie Berlin–Malaga.

Mittlere Distanzen sind deutlich relevanter

Viel wertvoller als Prestigeprojekte für extrem lange Strecken, auf denen das Flugzeug in puncto Reisezeit weit überlegen ist, wäre eine breit angelegte Offensive bei Verbindungen über mittlere Distanzen, bei denen die Bahn vor allem mit dem Auto konkurriert. Ein gutes Beispiel dafür ist das schon weit gediehene Projekt, auf sieben deutsch-französischen Strecken einen attraktiven Taktverkehr einzuführen. Dazu gehören in der Pfalz die Linien von Neustadt und Wörth nach Straßburg. Bisher weigert sich das Bundesverkehrsministerium hartnäckig, sich an der Finanzierung der Kosten für die grenzüberschreitend einsetzbaren Fahrzeuge zu beteiligen. Das ist von tristem Symbolwert für die Glaubwürdigkeit bahn- und europafreundlicher Rhetorik.