Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer von Dienstag, 30. März, 15 Uhr, bis Dienstag, 6. April, 4 Uhr, komplett gesperrt. Von Fernzügen wird Kaiserslautern in dieser Zeit nicht bedient.

Weil auch die meisten Züge der Regional-Express-Linie RE 1 entfallen, wird es an den betroffenen Tagen sehr viel mühsamer als gewohnt, von der Westpfalz aus den ICE-Knotenbahnhof Mannheim zu erreichen. Zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer wird teils stündlich, teils halbstündlich, ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die in Hochspeyer Anschluss an die S-Bahn in Richtung Mannheim haben.

Alle zwei Stunden fährt allerdings kein Ersatzbus, sondern ein Zug von Kaiserslautern nach Neustadt, der den gesperrten Streckenabschnitt auf dem Weg über Enkenbach umfährt. Diese Züge haben in Neustadt Anschluss an die S-Bahn nach Mannheim. Abfahrt dieser speziellen Züge ist in Kaiserslautern nach Neustadt beispielsweise um 8.41 Uhr und 10.41 Uhr, in der Gegenrichtung in Neustadt nach Kaiserslautern beispielsweise um 8.35 Uhr und 10.35 Uhr.

Fahrt über die Alsenzbahn eine Alternative

Wer von Kaiserslautern aus in Mannheim einen Fernzug in Richtung Norden erreichen will (beispielsweise nach Hannover oder Berlin) hat außerdem die Möglichkeit, den gesperrten Streckenabschnitt im Pfälzerwald durch die Fahrt über die Alsenzbahn zu umgehen. So ist beispielsweise die Fahrt nach Berlin um 11.32 Uhr ab Kaiserslautern mit dem Alsenzbahn-Zug und Umsteigen in Bad Münster am Stein und Frankfurt trotz minimal längerer Fahrzeit wohl angenehmer als die Fahrt mit dem Ersatzbus bis Hochspeyer und dann mit der S-Bahn nach Mannheim.

Zwischen Neustadt und Hochspeyer entfällt ein Teil der S-Bahn-Züge, zwischen Mannheim und Neustadt auch ein Teil der RE-1-Züge. Einzelheiten lassen sich der aktualisierten DB-Internet-Fahrplanauskunft unter www.bahn.de entnehmen. Wegen der Bauarbeiten kommt es auch bei den Zügen der Alsenzbahn teilweise zu geänderten Fahrzeiten. Züge von Kaiserslautern nach Enkenbach können normalerweise entweder auf der direkten Strecke über Eselsfürth oder über Hochspeyer fahren. Beide Strecken sind südlich von Enkenbach nur eingleisig.

