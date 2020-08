Die Deutsche Bahn (DB) wird die Kontrollen zur Maskenpflicht in Fernzügen bis Anfang September mehr als verdoppeln. Fahrgäste, die sich weigern, Mund und Nase zu bedecken, könnten jederzeit von der Fahrt ausgeschlossen werden, warnt die DB. In Konfliktsituationen werde die Bundespolizei eingeschaltet. Dann drohen Maskenverweigerern ernsthafte Konsequenzen. Das sei aber bisher „die absolute Ausnahme“.

Die Kontrolle kommt unerwartet. „Bitte beachten Sie die Hygiene-Vorschriften“, raunt der Zugbegleiter mit sanfter Stimme dem Fahrgast zu, dessen Schutzmaske unter dem Kinn hängt. „Sorry“, murmelt dieser und zieht die Bedeckung nach oben. Es ist eine Ausnahme: Die meisten Menschen im Regionalexpress RE 4119 von Mannheim über Kaiserslautern und Saarbrücken nach Koblenz tragen am Dienstag die Mund-Nasen-Bedeckung vorschriftsmäßig. Damit das so bleibt, kontrolliert die Bahn zusammen mit der Bundespolizei in sieben Bundesländern das Einhalten der Maskenpflicht.

Kontrolle bei Fahrt durch die Westpfalz

Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird geprüft: Während der Regional-Express aus Kaiserslautern kommend Richtung Saarbrücken rollt, patrouilliert eine Zweierstreife durch die Sitzreihen. An diesem sonnigen Augusttag gibt es wenig zu beanstanden. „Unsere Erfahrung ist: Die weitaus überwiegende Mehrzahl der Menschen hält sich an die Regeln“, sagt eine Mitarbeiterin des Teams. „Und falls es Diskussionen gibt, wird deeskaliert. Dazu ist jeder Mitarbeiter geschult, keiner wird ohne Ausbildung losgeschickt.“ Ausreden für Maskenverweigerer gibt es nicht: Wer seinen Schutz vergessen hat, kann eine Bedeckung im Zug erhalten.

Doppelt so viele Masken-Kontrolleure

„Insgesamt gibt die Deutsche Bahn zurzeit bundesweit mehr als 300.000 Masken an Reisende in Zügen und Bahnhöfen aus“, teilt das Unternehmen dazu mit. Zudem habe jeder Gast in Fernverkehrszügen die Möglichkeit, im Bordbistro eine Maske zu kaufen. Derzeit setzt die Bahn nach eigenen Angaben täglich in rund 60 Fernverkehrszügen Mitarbeiter ein, um das Maske-Tragen zu prüfen. Bis zum 1. September will das Unternehmen deren Anzahl mehr als verdoppeln. Dabei dürfte es weniger um Bestrafung gehen, als auch um eine Demonstration der Sicherheit.

Mancher zweifelt, ob Bahnfahren völlig risikolos ist – etwa Petra Kling. Die 32-jährige Bürokauffrau ist an diesem Tag unterwegs von Homburg nach Trier. „Ich habe kein Auto, was will ich machen“, sagt sie achselzuckend. Die Maskenpflicht akzeptiert sie eher widerwillig. „Am liebsten wäre ich ohne, aber darauf können wir lange warten.“ Einen Waggon weiter sieht es Fahrgast Andreas Steffen ähnlich. „Die Maske nervt und drückt, und meine Brille beschlägt. Aber es ist halt Vorschrift“,meint der 58-jährige Bauzeichner.

Einige Sitze weiter trägt der 14-jährige Nils die Aufschrift „We fight Corona“ auf seinem Mund-Nasen-Schutz. „Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten – ist das wirklich so schwer?“

Zwei verletzte Bahn-Mitarbeiter in Dortmund

Für einige offenbar ja. Aggressive Maskenverweigerer sollen im Ruhrgebiet vor kurzem zwei Bahnmitarbeiter verletzt haben. In Dortmund sei ein 36-Jähriger des Bahnhofs verwiesen worden, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, teilte die Polizei mit. Als er ohne Maske zurückkam und zwei Bahnmitarbeiter ihn ansprachen, soll der Mann einer Bahnbeschäftigten vor den Kopf getreten haben. Sie und ein Kollege erlitten Verletzungen, die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Mit neuer Normalität abgefunden

„Ganz klar: Reisende in Zügen und Bussen der Deutschen Bahn sind verpflichtet, Mund und Nase zu bedecken“, betont das Unternehmen. Sollten sich Fahrgäste nach einer wiederholten Aufforderung weigern, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, werde „wie in allen Konfliktsituationen“ die Bundespolizei verständigt. „Nach wie vor hält sich die große Mehrheit der Reisenden an die Maskenpflicht“, betont die DB. Wenn „eine sehr kleine Minderheit“ geltende Regeln missachtet, sei dies nicht hinnehmbar. Sollte die Bahn einen Rausschmiss aussprechen, setze die Bundespolizei dies um. Dazu kommt es auf dieser Fahrt nicht. Das Stückchen Stoff, um das sich alles dreht, gibt es an diesem Tag in nahezu allen Formen: Selbst gemacht und gekauft, einfarbig und gemustert, beschriftet und bemalt. Fahrgäste tippen auf ihrem Telefon herum, einige ziehen für einen Biss ins Käsebrot kurz die Maske herunter, andere betrachten die vorbeiziehende Landschaft. Es wirkt ganz so, also hätten sich die meisten abgefunden mit dieser sogenannten neuen Normalität.