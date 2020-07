Auf der Pfälzer Ost-West-Hauptstrecke von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken wurde der Fernzug-Betrieb während der Corona-Krise drastisch reduziert. Nun wird das Angebot nach und nach wieder verbessert. Der Direkt-ICE nach Berlin fährt aber auch im Juli und August nicht.

Während die Deutsche Bahn (DB) auch in der Zeit der strengsten Restriktionen der Corona-Krise trotz massiv gesunkener Nachfrage einen großen Teil ihres Fernverkehrsangebots aufrecht erhielt, traf es die Bahnstrecke von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken knüppeldick. Von sieben Fernzugpaaren blieb keines unangetastet, fünf fielen sogar komplett aus. Vier Zugpaare fuhren wegen der Einstellung des deutsch-französischen Hochgeschwindigkeitsverkehrs überhaupt nicht, das ICE-Zugpaar zwischen Saarbrücken und Berlin fiel der Einstellung des Betriebs auf den ICE-Sprinterlinien zum Opfer. Das IC-Paar zwischen Saarbrücken und Stuttgart entfiel ab Ostern wegen der Sperrung der Schnellstrecke von Mannheim nach Stuttgart auf dem Abschnitt östlich von Mannheim. Das EC-Paar von und nach Graz fährt immerhin noch bis und ab Stuttgart. Verschärft wurde die Situation noch dadurch, dass zeitweise auch der größte Teil der schnellen Regional-Express-Züge der Linie RE 1 entfiel.

Fahrt nach Paris durch die Pfalz derzeit schneller

Inzwischen fahren die RE-1-Züge wieder komplett, im Fernverkehr blieb es dagegen zunächst bei den großen Lücken im Fahrplan. Zwischen Frankfurt und Paris, wo lange Zeit noch sehr viel striktere Corona-Restriktionen galten als in Deutschland, wurde das Angebot zunächst nur in kleinen Schritten wieder aufgestockt. In dieser Woche verkehren nun immerhin zwischen Mannheim und Paris wieder etwa zwei Drittel der Züge. Das ist deutlich mehr als auf der Linie von Stuttgart über Karlsruhe nach Paris, auf der von sonst fünf Zugpaaren nur (maximal) zwei fahren.

Von den vier Zügen, die montags bis freitags von Mannheim nach Paris verkehren, fahren drei über Kaiserslautern, in der Gegenrichtung sind es montags bis donnerstags nur zwei. Freitags fahren von Paris über Kaiserslautern nach Mannheim drei Züge, sonntags sind es sogar vier.

Dass relativ viele Züge den Weg über Kaiserslautern nehmen, liegt wohl auch daran, dass die Fahrt über Straßburg derzeit signifikant länger dauert, weil wegen eines Erdrutsches die französische Ost-Schnellbahn (LGV Est) zwischen Straßburg und Baudrecourt in Lothringen gesperrt ist. Züge von Straßburg nach Paris müssen deshalb über eine Strecke umgeleitet werden, die nur deutlich geringere Geschwindigkeiten erlaubt. Züge von Stuttgart nach Paris haben zudem unter der Sperrung der Schnellstrecke von Stuttgart nach Mannheim zu leiden, die die Hochgeschwindigkeitszüge normalerweise zwischen Stuttgart und der Abzweigung nördlich von Bruchsal befahren.

Direkt-ICE nach Berlin fällt bis September aus

Die Züge von und nach Paris haben für die Westpfalz und das Saarland auch erhebliche Bedeutung als Anbindung an den ICE-Knoten Mannheim. Letzteres gilt auch für das Zugpaar ICE 836/935 von Saarbrücken nach Berlin und zurück. Dass dieser Zug weiterhin ausfällt, liegt daran, dass er zur ICE-Linie 15 gehört, die zwischen Frankfurt und Berlin als Sprinter mit Halt nur in Erfurt und Halle fährt. Während die DB den Verkehr auf den ICE-Grundtaktlinien nahezu ungeschmälert aufrecht erhalten hat, hat sie die Sprinter-Züge, die normalerweise einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Geschäftsreisenden aufweisen, weitgehend eingestellt. Derzeit plant die DB offenbar, dass ICE 836/935 ab 9. September wieder fahren. So zeigt es jedenfalls die Internet-Fahrplanauskunft der DB an. Offizielle Aussagen zu diesem Thema sind bei der DB derzeit nicht zu bekommen.

Zwischen Mannheim und Berlin ist das Zugpaar ICE 836/935 nur eine Direktverbindung unter relativ vielen, weil stündlich ein ICE von Mannheim in die Bundeshauptstadt fährt und zwar abwechselnd über Göttingen und über Leipzig. Für Kaiserslautern und Neustadt ist dieses Zugpaar dagegen ebenso wie für Saarbrücken und den auch für Teile der Westpfalz wichtigen Bahnhof Homburg die einzige Direktverbindung von und nach Berlin.

Kommentar: Paris ist eine Zugreise wert