Die Deutsche Bahn (DB) will bei Verstößen gegen die Maskenpflicht an Bord ihrer Züge selbst keine Bußgelder verhängen. Von den meisten Reisenden wird die Maskenpflicht beachtet, es gibt allerdings auch immer wieder Ausnahmen, die für Ärger sorgen.

„Wir sind ein offenes System und setzen auf Einsicht und die Kommunikation unserer Zugbegleiter mit jenen Fahrgästen, die keine Maske tragen“, sagte Bahnchef Richard Lutz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Überzeugung und Appell an die Verantwortung stehen vor der Bestrafung“, fügte er hinzu. Wenn dies nicht wirke, hole die Bundespolizei im Fernverkehr uneinsichtige Fahrgäste am nächsten Bahnhof aus dem Zug. „Das ist bisher aber nur sehr selten vorgekommen“, betonte Lutz. Wegen der Corona-Pandemie gilt wie im Nahverkehr auch im Fernverkehr der Bahn seit Mitte Mai die Pflicht, eine Maske zu tragen.

Allerdings betonte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, die Bundespolizei sei „nicht für die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften der Länder zuständig“. Sie könne erst dann eingreifen, wenn es im Streit um das Maskentragen zu einem „Konflikt kommt, der eine Gefahr für den Bahnverkehr darstellt“.

„Der Umgang mit der Maskenpflicht ist eine schwierige Gratwanderung, es gibt keine Patentrezepte“, sagt Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn. Er ist fast jeden Tag auf der Schiene unterwegs und sieht die Probleme vor allem auf Bahnhöfen und im städtischen Nahverkehr. Da sei die Disziplin mancher Fahrgäste deutlich geringer, zum Beispiel in Städten wie Berlin.

Wichtig seien bundesweit einheitliche Regeln, klare Hinweise vor Ort, regelmäßige Kontrollen und notfalls auch Bußgelder für sture Verweigerer, um die Maskenpflicht durchzusetzen, sagt der Pro-Bahn-Experte: „Gerade regelmäßige Durchsagen im Zug und auf Bahnhöfen schaffen Bewusstsein dafür, was erlaubt ist und was nicht.“ Das hätten die guten Erfahrungen in den Metronom-Regionalzügen in Niedersachsen gezeigt, wo seit Jahren darauf hingewiesen wird, dass das Trinken von Alkohol in Zügen verboten ist.

Eine weitere Erfahrung laut Naumann: Je mehr Zug- und Bahnhofspersonal unterwegs und präsent ist, desto eher respektieren Reisende die Vorschriften. Bei der DB sollen verstärkt „Präventionsmitarbeiter“ Fahrgäste ohne Maske ansprechen und auf die Tragepflicht hinweisen. Die Aktion hat vor Wochen bereits am Brennpunkt Berlin begonnen, nun seien die Teams auch in anderen Regionen unterwegs.

Auch wenn Maskenverweigerern zunächst keine Bußgelder drohen, kann die DB, falls eine Situation eskaliert, die Bundespolizei einschalten, die hartnäckige Störer dann beim nächsten Halt aus dem Zug holt. Auch deshalb seien wieder mehr Einsatzstellen der Ordnungshüter vor Ort nötig, fordert Pro-Bahn-Experte Naumann. Das Netz der Bundespolizei, die für den Fern- und Regionalverkehr der Bahn zuständig ist, sei lange zu sehr ausgedünnt worden.

Einen größeren Zwischenfall gab es Mitte Juli im baden-württembergischen Tuttlingen. Weil sich mehrere Personen gegen die Maskenpflicht in einem Zug wehrten, kam es am dortigen Bahnhof zu einem Einsatz der Polizei. Wie die Polizei in Konstanz mitteilte, waren zwölf Reisende auf dem Weg zu einer Demonstration gegen die Corona-Verordnung in Stuttgart und hatten sich unterwegs mit dem Zugbegleiter angelegt. Gegenüber den im Zug eingesetzten Polizisten zeigten sie sich zunächst uneinsichtig. Am Ende lenkten sie jedoch ein. Nur für einen 58-Jährigen endete die Fahrt vorzeitig am Bahnhof Tuttlingen, da er sich weiter hartnäckig weigerte, Mund und Nase zu bedecken.