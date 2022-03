Die Deutsche Bahn (DB) verkauft nur noch bis zum 31. März eine Partner-Bahncard zu einem ermäßigten Preis. Dies kann für manche Betroffene empfindliche Mehrkosten bedeuten. Allerdings gibt es relativ großzügige Übergangszeiten, die ein Grund sein können, sich im März noch eine Partner-Bahncard zuzulegen.

Begründet wird die Abschaffung des Angebots von der DB mit der Komplexität des Angebots. Sie ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Partnerdefinition relativ weit gefasst ist und deutlich über Ehepaare hinaus geht. Eine relevante Rolle spielt ein gemeinsamer Wohnsitz.

Bei Bahncard 50 großer Unterschied

Schmerzlich ist die Abschaffung des Angebots für zwei Partner, die beide eine Bahncard 50 haben. Die Partnerkarte kostet nämlich mit 117 Euro in der zweiten Klasse nur die Hälfte des regulären Bahncard-Preises von 234 Euro. Für den Partner verdoppelt sich also künftig der Preis für die Bahncard 50. Bei der Bahncard 25 ist der Wegfall der ermäßigten Partnerkarte nicht so gravierend, weil der Preisunterschied deutlich geringer ist. Die reguläre Bahncard 25 kostet 56,90 Euro, die ermäßigte Partner-Version 37,90 Euro .

Die Bahncard 50 lohnt sich vor allem für spontane Reisen, bei denen keine Ticketbuchung lange im Voraus mit Festelegung auf einen bestimmten Zug möglich ist. Für flexibel ohne Zugbindung nutzbare Flexpreis-Tickets gibt es mit der Bahncard 50 einen Rabatt von 50 Prozent, mit der Bahncard 25 dagegen nur 25 Prozent. Auf schon (mehr oder weniger stark) ermäßigte Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets gibt es mit den beiden Bahncard-Versionen 25 Prozent Rabatt.

Partner-Bahncard wird noch einmal verlängert

Wer jetzt schon eine Partner-Bahncard hat, bekommt sie bei Auslaufen (wenn er sie nicht selbst kündigt) noch einmal um ein Jahr verlängert. Das Gleiche gilt für alle, die noch bis zum 31. März eine Partner-Bahncard kaufen. Der späteste erste Geltungstag, der möglich ist, ist der 31. März 2022. Damit ist es möglich, noch bis zum 30. März 2024 eine ermäßigte Partner-Bahncard zu nutzen. Die beiden Partner können ihre jeweiligen Bahncards auch unabhängig voneinander nutzen, also nicht nur bei gemeinsamen Reisen.

Ein typischer Fall, bei dem sich die Investition in eine Bahncard 50 samt Partnerkarte lohnen dürfte, könnte etwa dann vorliegen, wenn sich für einen oder beide eine Situation als zeitweiliger Wochenendpendler ergibt. Für die typischen Wochenendpendler-Reisezeiten am Freitagnachmittag oder späten Sonntagabend sind preisgünstige Sparpreis-Tickets nämlich meistens rar. Gerade für solche Fälle empfiehlt sich oft eine Bahncard 50.

Kinder leicht im Zug mitnehmen