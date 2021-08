Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Dienstag in Berlin weitere Streiks angedroht, allerdings bisher noch keinen konkreten Termin genannt. An den beiden Streiktagen der vergangenen Woche gab es bei der Deutschen Bahn (DB) in der Pfalz einen stark reduzierten Notprogramm-Fahrplan, der aber immerhin einen Stundentakt auf den S-Bahn-Strecken enthielt. Die S-Bahn soll auch bei künftigen Streiks Priorität haben.

Dieser Fahrplan brachte für viele Pfälzer Pendler schmerzhafte Einschränkungen, im bundesweiten Vergleich enthielt er aber relativ viele Züge. Andernorts, beispielsweise in Hessen, waren die Einschnitte ins Zugangebot noch viel massiver.

RE-4-Ausfall besonders schmerzlich

Am schwersten getroffen war in der Pfalz wohl, wer mit dem RE 4 beispielsweise von Speyer nach Mainz pendelt. Die Züge der Linien RE 4 (Karlsruhe–Mainz) und RE 14 (Mannheim–Mainz) fielen ersatzlos aus. Zwischen Ludwigshafen und Mainz fuhr nur stündlich die Linie S 6.

Gerade umgekehrt war die Situation auf der Strecke von Neustadt über Landau nach Karlsruhe. Hier fuhr der Regional-Express (RE) 6 im Stundentakt. Die Linie RB 51, die zwischen Neustadt und Karlsruhe alle Halte bedient, fiel dagegen weitgehend aus. Diese Prioritäten erlaubten zwar, das Gros der Fahrgäste zu befördern, Leidtragende waren aber die nicht vom RE bedienten Halte. Nach Weißenburg und Lauterburg gab es am Donnerstag nur noch einen Ersatzverkehr mit Bussen.

S 1 und S 3 fahren stündlich

Bei der S-Bahn Rhein-Neckar fuhren in der Regel die Züge der Linien S 1 (von Mannheim nach Homburg) und S 3 (von Mannheim nach Germersheim), die der Linien S 2 und S 4 fielen aus. Zusätzlich zur S-Bahn fuhren die meisten Züge der Linie RE 1 zwischen Mannheim und Saarbrücken mit Halt unter anderem in Ludwigshafen Mitte, Neustadt, Kaiserslautern und Homburg.