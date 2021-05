Der Verbesserung des Zugangebots zwischen Grünstadt, Freinsheim und Frankenthal ist endlich in Sicht. Das ist gut für Pendler und Ausflügler.

Der Rheinland-Pfalz-Takt hat für einen Aufschwung auf vielen vorher vernachlässigten Bahnstrecken gesorgt. Verständliche Wünsche nach weiteren Verbesserungen ließen sich an manchen Stellen aber nur mit einer ausgebauten Infrastruktur erfüllen. Der Wiederaufbau des Kreuzungsbahnhofs Kirchheim ist ein besonders eklatantes Beispiel dafür, wie mühsam selbst relativ kleine Maßnahmen sein können. Hauptverantwortlich für die Verzögerungen ist in diesem Fall das Eisenbahnbundesamt. Es machte für die Bauarbeiten absurde Auflagen (Arbeit nur außerhalb der Biergartensaison), gegen die sich die Deutsche Bahn verständlicherweise und mit Erfolg juristisch wehrte.

Nun ist endlich Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Der Kreuzungsbahnhof in Kirchheim ermöglicht eine massive Verbesserung des Angebots für die ganze Strecke von Grünstadt nach Frankenthal. Ein Halbstundentakt bedeutet aus Kundensicht gegenüber dem Stundentakt einen Riesenfortschritt – besonders in einer Situation, die bei dieser Linie leider viel zu oft vorkommt. Wenn man bei Verspätungen im S-Bahn-Verkehr seinen Anschluss verpasst, macht es einen enormen Unterschied, ob man auf den nächsten Zug rund 20 oder rund 50 Minuten warten muss. Angesichts des starken Ausflugsverkehrs gerade auf dieser Strecke sollten die Züge hier auf jeden Fall auch am Wochenende halbstündlich fahren.