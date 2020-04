Die Corona-Krise hat den öffentlichen Personenfernverkehr in Deutschland stark reduziert. In den Jahren zuvor gab es einen klaren Trend zur Bahn, im innerdeutschen Flugverkehr und bei Fernbussen dagegen einen Rückgang.

Aus Daten des Statistischen Bundesamtes, die die Organisation „Allianz pro Schiene“ für die Jahre von 2015 bis 2019 aufbereitet hat, ergibt sich für den Bahn-Fernverkehr zwischen 2015 und 2019 ein Fahrgastzuwachs von 15 Prozent. Der innerdeutsche Flugverkehr sank dagegen 2019 knapp unter das Niveau von 2015. Noch deutlicher war dieser Rückgang bei den Fernbussen. Deren Fahrgastzahl lag 2019 um 9 Prozent niedriger als 2015.

Allerdings erklärt sich diese Entwicklung zum Teil durch Sonderfaktoren. 2015 litt der Bahnverkehr unter den Streiks der Lokführergewerkschaft GDL, die zudem wie eine gigantische Marketing-Aktion für die damals in Deutschland noch relativ neuen Fernbusse wirkten. Die Zahlen des Ausgangsjahrs 2015 waren also atypisch schlecht bei der Bahn und ungewöhnlich gut für die Fernbusse. In den folgenden Jahren kam es in der schnell gewachsenen Fernbus-Branche dann zu einer Konsolidierungsphase, an deren Ende eine Art Quasi-Monopol von Flixbus stand. Dabei verringerte sich das Angebot.

Der Bahn-Fernverkehr profitierte nicht zuletzt von dem verbesserten ICE-Angebot zwischen Berlin und München, das ab 2018 dank der Inbetriebnahme der Schnellstrecke durch den Thüringer Wald möglich wurde.