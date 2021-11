Fahrgäste in Zügen sowie in Bussen und Straßenbahnen müssen von diesem Mittwoch an geimpft, genesen oder getestet sein. Die Deutsche Bahn (DB) kündigte am Dienstag entsprechende Kontrollen der sogenannten 3G-Regel an.

Diese sollen stichprobenartig vom Sicherheits- und Kontrollpersonal durchgeführt werden, teilte die DB mit. „Allein im Fernverkehr sind in den ersten Tagen nach Inkrafttreten der neuen Regeln Kontrollen auf 400 Verbindungen geplant“, hieß es.

Sollte ein Fahrgast keinen 3G-Nachweis vorweisen können, werde das Sicherheits- und Kontrollpersonal darum bitten, am nächsten Halt auszusteigen und den 3G-Nachweis in einer Teststelle nachzuholen, hieß es am Dienstag seitens der DB. Ein Verstoß gegen die 3G-Regel sei eine Ordnungswidrigkeit, die seitens der Behörden mit einem Bußgeld belegt sei. Sollten Fahrgäste von der Fahrt ausgeschlossen werden müssen, weil sie die 3G-Regeln nicht befolgten, könnten die DB-Beschäftigten die Bundespolizei um Unterstützung bitten.

Schüler sind ausgenommen

Ausgenommen von der Reglung sind auf Basis der Beschlüsse von Bund und Ländern Kinder, die das sechste Lebensjahr nicht vollendet haben, sowie Schüler.

Damit setzt die DB die Beschlüsse der Bundesregierung im neuen Infektionsschutzgesetz von vergangener Woche um. Seit diesem Dienstag stehen die Änderungen im Bundesgesetzblatt und sind damit ab Mittwoch gültig. Damit sollen Kontakte angesichts der wieder rasant steigenden Corona-Infektionszahlen stärker reglementiert werden.

Kontrolliert wird dabei aber nur während der Fahrt und nicht etwa beim Einstieg. Die 3G-Regel gilt nur für die Züge, nicht für Bahnhöfe und Bahnsteige. Eine Zugangskontrolle bei Zügen oder U-Bahnen gilt allgemein als undurchführbar.

Keine Kulanz-Regelung für Supersparpreis-Tickets

In ihrer Mitteilung von Dienstag stellt die DB klar, dass es wegen der 3G-Regelung keine Stornierungsmöglichkeiten für Tickets gibt, die über die bisher gültigen Regelungen hinausgehen. Dies betrifft vor allem Supersparpreis-Tickets, die generell nicht stornierbar sind. 2020 gab es hier zeitweise Ausnahmeregelungen der DB aus Kulanz für Tickets, die schon vor der Corona-Krise gebucht worden waren. Derlei ist nun aber offenbar nicht vorgesehen.

