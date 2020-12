Die EU-Kommission hat die Fusion der französischen Opel-Mutter PSA mit dem US-italienischen Hersteller Fiat Chrysler (FCA) genehmigt. Die Automobilkonzerne seien ausreichende Verpflichtungen eingegangen, um weiter fairen Wettbewerb zu ermöglichen, so EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager am Montag. Das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen namens Stellantis wäre der viertgrößte Automobilkonzern der Welt. Die Wettbewerbshüter hatten Bedenken geäußert, dass die Fusion den Wettbewerb bei leichten Nutzfahrzeugen in neun EU-Ländern beeinträchtigen könnte. PSA habe nun angeboten, seine Zusammenarbeit mit dem japanischen Konkurrenten Toyota auszuweiten. PSA wird demnach mehr und günstiger für die Japaner produzieren und in der EU verkaufen. Laut Brüssel versetzt dies Toyota in die Lage, „künftig mit dem neu aufgestellten Unternehmen auf den relevanten Märkten zu konkurrieren“. Ferner sagten PSA und FCA zu, Konkurrenten den Zugang zu ihren Vertragswerkstätten zu erleichtern.

PSA baut neben Opel die Marken Peugeot, Citroën und DS. FCA hat neben Fiat und Chrysler noch Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge und Ram im Portfolio.