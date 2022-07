Die Autobahn-App wurde vor einem Jahr als „Meilenstein der Digitalisierung des Verkehrswesens“ präsentiert. Doch auch zwölf Monate später steht die Sinnhaftigkeit der Anwendung in Frage.

Das Konzept der Autobahn-App klang schlüssig: Die Autobahn GmbH des Bundes soll ihren Datenschatz über die aktuelle Verkehrslage auf den Bundesautobahnen nicht für sich allein behalten, sondern über eine Smartphone-App mit den Fahrerinnen und Fahrern teilen. Schließlich kennt die staatliche Gesellschaft jede Baustelle und weiß auch, wann diese voraussichtlich wieder aufgelöst wird. Auch über größere Staus oder gefährliche Unfallstellen kann die Gesellschaft zuverlässig informieren. Bei einer grundlegenden Funktion, die andere Karten-Apps beherrschen, musste die Autobahn-App allerdings von Anfang an passen, nämlich der eigentlichen Navigation.

Keine Dynamik

Das ist auch ein Jahr nach der Vorstellung der ersten App-Version am 20. Juli 2021 und nach 750.000 Downloads noch so. Wer beispielsweise nach der Strecke von Berlin nach Bremen sucht, bekommt zwar die Wegbeschreibung für die übliche Strecke über Magdeburg und Hannover angezeigt, inklusive aller Störungen entlang des Weges. Die Informationen sind aber nur vor dem Antritt der Reise relevant. Die App ist nämlich nicht in der Lage, während der Fahrt dynamisch Abbiege-Hinweise („Turn-by-turn“-Befehle) zu geben.

Die App kann auch keine Ersatzrouten in Echtzeit vorschlagen. Bei den Karten von Google, Apple, TomTom und anderen Anbietern wurden die Nutzer dagegen richtig auf die Alternativstrecke gelotst, so die weiteren Erkenntnisse.

Die Anwenderinnen und Anwender vermissen aber nicht nur die Navigationsfunktion. Die App wurde auch so gebaut, dass man sie während der Fahrt quasi nicht bedienen kann. Dafür fehlt eine Sprachsteuerung. Auch eine Integration in die Systeme CarPlay von Apple oder Android Auto von Google ist nicht vorgesehen. Wenn man die Autobahn-App beim Fahren bedienen möchte, benötigt man einen Beifahrer oder eine Beifahrerin oder man muss auf einem Parkplatz anhalten, um in der App sicher stöbern zu können.

Funktion abgeschaltet

Die Vorbehalte der Nutzerinnen und Nutzer kann man auch an den Bewertungen ablesen. Im App-Store erhält die Anwendung 2,4 von fünf Sternen, im Play-Store von Google immerhin 2,9 von fünf Sternen.

Bei den jüngsten Bewertungen wird aber oft nur noch ein Stern vergeben, weil die Autobahn GmbH eine populäre Funktion abgeschaltet hat. Nutzerinnen und Nutzer konnten sich zu Beginn noch über Hunderte Webcams entlang der Autobahnen selbst ein Bild über die Verkehrslage machen. Nun erscheint nur noch eine Fehlermeldung: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Europa haben wir uns dazu entschlossen, die Webcam-Bilder bis auf weiteres zu deaktivieren.“ Damit sei die App „unnütz geworden“, heißt es in einer Rezension. Viele Nutzerinnen und Nutzer beklagen, dass hier Steuergeld verschwendet wurde. Die Entwicklung der App hat laut Autobahn GmbH 1,2 Millionen Euro gekostet.

Was sagt Bitkom?

Die Kritik in den Stores an der Autobahn-Anwendung ist auch beim Digitalverband Bitkom angekommen. „Die Autobahn-App des Bundes hat die Erwartungen nicht erfüllt“, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. „Sie bietet gegenüber vorhandenen Angeboten etwa zur Vermeidung von Staus oder der Anzeige der nächsten Tankstelle keinen erkennbaren Mehrwert. Das zeigen auch die Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer in den App-Stores.“

Dabei sei es grundsätzlich zu begrüßen, dass die öffentliche Hand Digitalangebote entwickle, sagte Rohleder. „Diese sollten sich aber an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und vor allem dort ansetzen, wo es keine entsprechenden privaten Angebote gibt.“

Wie geht es weiter?

Die Autobahn GmbH will aber das Konzept einer App nicht aufgeben und hat sich eine neue Zielgruppe ausgesucht: „Für alle Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer bietet die App viele Möglichkeiten für eine schnelle und effiziente Navigation“, sagt Immo von Fallois, Leiter Kommunikation.

Ob das Konzept der App noch einmal grundsätzlich verändert wird, bleibt aber offen: „Nachdem die App seit mehr als einem Jahr verfügbar ist, überprüfen wir sie derzeit auf die zukünftige Aufstellung des Angebotes“, erklärte die Autobahn GmbH. „Die Neuauflage der Autobahn-App erfolgt bis Ende des Jahres.“