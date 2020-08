In China boomt der Autoabsatz: Der chinesische Herstellerverband CPCA teilte am Dienstag mit, im Juli seien 1,62 Millionen Autos verkauft worden, 7,9 Prozent mehr als im Juli vor einem Jahr.

Das war demnach der höchste Anstieg, seitdem der Absatz im Februar wegen der Corona-bedingten Beschränkungen eingebrochen war. China ist der größte Automarkt der Welt und enorm wichtig auch für die deutschen Hersteller wie Volkswagen, Daimler und BMW. Im Juli war mehr als jeder vierte verkaufte Neuwagen ein deutsches Fabrikat, wie der Herstellerverband weiter mitteilte. Der Anteil lag bei 27,3 Prozent. Der Anteil der Oberklasse-Fahrzeuge, eine Domäne der deutschen Hersteller in China, lag sogar bei über 30 Prozent.

Im Februar waren die Verkäufe um fast 80 Prozent im Vorjahresvergleich eingebrochen, weil das öffentliche Leben im Kampf gegen die Corona-Pandemie fast komplett zum Erliegen gekommen war. Danach stieg der Absatz wieder, schon im Mai lag die Zahl der verkauften Neuwagen über dem Absatz des Vorjahres. Im Juni gingen die Verkäufe dann im Vorjahresvergleich wieder zurück.

Die Pkw-Verkaufszahlen sind in China seit den 1990er-Jahren regelmäßig gestiegen. Seit 2018 ist aber eine Abschwächung festzustellen. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in China 7,72 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. In den USA waren es 6,43 Millionen Wagen.

Kaufprämie wirkt

Unterdessen sorgen in Deutschland die erhöhte Kaufprämie für Elektroautos und (Plug-in-)Hybride für einen kräftigen Schub beim Interesse an Fahrzeugen mit diesen Antriebstechniken. Bei Hybrid-Autos handelt es sich um Fahrzeuge, bei denen ein Verbrennungsaggregat mit einer Elektroeinheit kombiniert ist. Plug-in-Hybride verfügen über eine externe Lademöglichkeit. Die Fahrzeuge können mit kombiniertem Antrieb, aber auch rein elektrisch beziehungsweise nur mit Verbrennungsmotor fahren.

Laut dem Importeursverband VDIK wurden seit Jahresbeginn bei uns fast 130.000 Elektrofahrzeuge der verschiedensten Hersteller zugelassen. Dies entspricht einem Plus von 128 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Anteil am Gesamtmarkt lag bei 8,5 Prozent, nach 3 Prozent in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres.

Wie das baden-württembergische Kraftfahrzeuggewerbe gestern mitteilte, hätten viele Kunden auf die hohe Prämie gewartet. „Nun sind wir gespannt, ob der Boom anhalten wird“, sagte der Präsident des Verbands, Michael Ziegler.

Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier