Vor dem Autogipfel am Dienstag in Berlin haben die Zulieferbetriebe zusätzliche Unterstützung des Bundes gefordert. Die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, die 9000 vornehmlich mittelständische Zulieferer, darunter etliche in der Pfalz, vertritt, forderte die Regierung zu „einer zügigen Erweiterung der Kaufanreize“ auf. Wirtschaftsforscher sprachen sich allerdings gegen weitere Kaufprämien oder staatliche Beteiligungen aus.

„Die Bundesregierung hat mit dem Konjunkturpaket einen Schritt in die richtige Richtung getan“, erklärte die Arbeitsgemeinschaft der Zulieferer. Doch die Mehrwertsteuersenkung habe den Absatz nicht wie erhofft angekurbelt. „Wenn die Produktion nicht bald wieder ausgelastet wird, müssen sehr einschneidende Sparmaßnahmen auch zu Lasten der Belegschaften in der Zulieferindustrie getroffen werden“, warnte der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), Christian Vietmeyer.

Neben der kürzlich von der CSU erneut ins Spiel gebrachten Prämie für moderne Verbrennungsmotoren waren im Vorfeld des neuen Autogipfels auch Forderungen nach einem Staatseinstieg bei in Not geratenen Zulieferern in Berlin laut geworden. Es gehe um einen Umbruch in der ganzen Branche, dem die Regierung intensiver begegnen müsse, sagte Linken-Chef Bernd Riexinger und forderte einen Fonds zur Absicherung. Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, Grünen-Chefin Annalena Baerbock und IG Metall-Chef Jörg Hofmann hatten sich zuvor für einen entsprechenden Mittelstandsfonds mit Bundesmitteln ausgesprochen.

Die FDP-Bundestagsfraktion hatte solche Ideen hingegen als „Corona-Sozialismus“ kritisiert. Parteichef Christian Lindner warnte, Deutschland „entfernt sich zunehmend vom Erfolgsrezept der sozialen Marktwirtschaft“. Die FDP lehne sowohl Teilverstaatlichungen ab als auch eine Kaufprämie, die lediglich zu Mitnahmeeffekten führen würde. Stattdessen müssten die Standortbedingungen für die Autoindustrie verbessert werden – unter anderem durch faire Besteuerung und die Förderung von Forschung und Entwicklung.

Die Leiter führender Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland lehnen spezielle Staatshilfen nur für die Autozulieferer indes ab. Beteiligungen und Kaufprämien seien „kontraproduktiv, denn sie würden den Strukturwandel bremsen und nicht fördern“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dem „Handelsblatt“.

Die Autoindustrie hat laut einer Studie durch die Corona-Krise nach vielen Jahren ihre Rolle als Motor des deutschen Wirtschaftswachstums eingebüßt. Die Krise habe die Autoindustrie im Vergleich zu anderen Branchen besonders hart getroffen, heißt es vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Ungezählte Jobs seien in Gefahr. Zunächst seien die globalen Lieferketten in der Autobranche durch die Pandemie von einem Angebotsschock getroffen worden. „Jetzt ist die Branche mit einem Nachfrageschock konfrontiert, von dem sie sich nur langsam wieder erholt“.