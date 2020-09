Viele Azubis wünschen sich eine bessere Bezahlung. Die Spanne ist, je nach Branche, beachtlich.

Laut der neuen Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unter Azubis in Deutschland reicht vielen der Monatslohn nicht zum täglichen Leben. Dafür hat der DGB mehr als 13.000 Azubis aus den 25 häufigsten Berufen gefragt. Nun könnte man sagen, Jammern gehört bei derlei Gewerkschafts-Umfragen zum Geschäft, man könnte aber auch mal selbst schauen, wie viel Auszubildende in der Pfalz im ersten Lehrjahr so verdienen. Azubis im öffentlichen Dienst des Landes (1037 Euro) haben da die Nase laut IHK Pfalz knapp vor künftigen Bankkaufleuten (1036 Euro), ganz am Ende der Vergütungstabelle rangieren die Azubis in den Jugendherbergen (570 Euro). Das ist dann auch nicht mehr allzu weit weg von der zu Jahresbeginn eingeführten Mindestvergütung für Auszubildende, die in diesem Jahr bei 515 Euro liegt. Nicht ganz unwichtig für die Pfalz: Berufsanfänger in Weinkellereien bekommen in Lehrjahr eins 740,35 Euro. Aber dafür vielleicht den Wein etwas günstiger ...